Eller semaya 'af' için açıldı

Ramazan ayının müjdecisi Berat Gecesi, dün yurdun dörtbir yanında idrak edildi. Akşam namazı sonrası camileri dolduran Müslümanlar, başta Filistin olmak üzere ülkemizdeki ve dünyanın dörtbir yanındaki mazlumlar için dua etti.





ERBAŞ’TAN MESAJ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ederek, bu günün iman ve samimiyetle Allah'a yönelen müminler için kurtuluş müjdesi olduğunu vurguladı. Erbaş, “Bu mübarek gecede, ellerimizi ve gönüllerimizi yüce Rabb'imizin engin merhametine açıp, 'Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, rahmetini ve mağfiretini istiyorum.' niyazıyla ona halimizi arz ederek müjdesine nail olmaya çalışmalıyız. Hata ve günahlarımızdan arınarak ömrümüzün kalan kısmını Allah'a iman ve teslimiyetle geçirmenin kararlılığını kuşanmalıyız" dedi.





DEPREM KAYIPLARI İÇİN DUA EDİLDİ

Ankara'da, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde Berat Gecesi'ne özel program gerçekleştirildi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp, Mevlid-i Şerif ve dualarla devam etti. Camide, kandil simidi ve şeker ikram edildi. İstanbul'da Sultanahmed, Eyüpsultan, Süleymaniye, Fatih ve Ayasofya-i Kebir gibi selatin camilerde mevlid programları düzenlendi. Akşam namazından sonra başlayan programlarda, Kur'an ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler söylendi. Programlarda, 6 Şubat depremleri ve İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için de dualar edildi. Edirne'de Eski, Selimiye ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere tüm camilerde programlar düzenlendi. Eski Cami'de okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerle dua edildi. Adana Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde de Berat Kandili programı gerçekleştirildi.



