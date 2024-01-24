Elektrikli otomobil piyasasında rekabet yeni çıkan modeller ile her geçen gün daha da kızışırken Avrupa'dan gelen son veriler tarihte bir ilki de kayıtlara geçirdi. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın peş peşe gerçekleştirdiği fiyat indirimleri karşılık buldu ve Avrupa'da en çok satan model Tesla Model Y olurken bir ilk de gerçeklemiş oldu. İlk defa bir elektrikli otomobil, Avrupa'da en çok satanlar listesinde zirveye yerleşerek tarihe geçti.