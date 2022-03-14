Elon Musk Putin'e meydan okudu

“Ben İnsanım” şarkısıyla barış çağrısı

Yeni Zelanda cami saldırısının üçüncü yılında dünyanın tüm mazlumlarına ithaf edilen “Ben İnsanım” isimli single yayınlandı. Şarkının söz yazarı ve bestecisi 22 yaşındaki Erkam Aslanoğlu, “Hepimizin insan olduğunu evrensel bir üslupla anlatmaya çalıştık. Barıştan ve selamdan söz edenler aslında biziz” diyor.

