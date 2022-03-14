Hayat Elon Musk Putine meydan okudu
AKTÜEL

Elon Musk Putin'e meydan okudu

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Rusya lideri Vladimir Putin'i meydan okudu. Musk, sosyal medyadan teke tek düelloya davet etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Elon Musk Putine meydan okudu
Rusya lideri Vladimir Putin ve Elon Musk.

Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal etmesiyle beraber Rus saldırıları aralıksız devam ederken Elon Musk'tan Ukrayna'ya ilişkin mesajlar yayınlamaya devam ediyor.

  • ABD merkezli Tesla firmasının ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk geçtiğimiz günlerde ile video konferans yöntemiyle Ukrayna lideri Volodamir Zelenski ile görüşmüştü.


PUTİN'E MEYDAN OKUDU

Musk, bu kez de Rus lider Putin'e meydan okudu. Sosyal medyadan teke tek düelloya davet etti.

Twitter’dan Putin’e seslenen Elon Musk “Vladimir Putin’i teke çıkmaya davet ediyorum. Bahisler Ukrayna için” yazdı.

İşgal saldırılarında 19'uncu gün: Dördüncü müzakere görüşmesi bugün
DÜNYA
İşgal saldırılarında 19'uncu gün: Dördüncü müzakere görüşmesi bugün

ABD'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Rusya'dan kaçan 5 bin şirket rotayı Türkiye'ye çevirdi
EKONOMİ
ABD'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Rusya'dan kaçan 5 bin şirket rotayı Türkiye'ye çevirdi

Ukrayna: Ateşkes, birliklerin geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep ediyoruz
DÜNYA
Ukrayna: Ateşkes, birliklerin geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep ediyoruz
Adıyaman 4.3 ile sallandı

Adıyaman 4.3 ile sallandı

Başta Malatya olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Yeni tehlike kapıda

Yeni tehlike kapıda

​İstanbullular dikkat: 'Uzak durun' diyerek uyardılar.
Zelenskiyden Ukraynalılara çağrı: Devleti koruyun

Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı.
Öğrencilere burs desteği başlıyor

Öğrencilere burs desteği başlıyor

​Türkiye'ye model olabilecek bir projeye daha imza attı.

Türkiye'nin ilk tank ihracatı tamam.

Evlerine gidebilmek için dev tüneller açtılar.

​Rusya Kiev'de 9 katlı apartmanı vurdu: Ölü ve yaralılar var.
Uçaklara el koyuyor

Uçaklara el koyuyor

​Yaptırımlar sonrası Rusya'dan ilginç hamle.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.