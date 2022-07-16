Elon Musk-Twitter bilek güreşinde 8 farklı senaryo

1.Anlaşma biter, Musk çıkış maddesindeki tazminatı öder

Musk sözleşmenin 1 milyar dolarlık fesih ücretini ödemeyi kabul eder.Twitter da 44 milyar dolar kadar olmasa da değerini korumayı sürdürür. Yatırımcılar anlaşmanın yapılıp yapılmayacağını sorgularken, Twitter’ın hisseleri 50 dolardan 36 dolara kadar düşmüş durumda.

2.Twitter davayı kazanır ve Musk şirketi satın alır

Anlaşmanın uygulanması, Twitter yatırımcıları için en iyi senaryo gibi görünse de bu olasılıkta çalışanlar zorlu bir gelecekle karşı karşıya kalabilir. Musk, Twitter’a sahip olmayı gerçekten istemiyorsa, satın alımı zorlamak başka bir satışa ve yıllarca sürebilecek bir belirsizliğe yol açabilir.

3.Twitter davayı kazanır, Musk tazminat öder

Mahkeme, Musk’ı platformu satın almaya zorlayacak bir kararı vermek yerine şirketin borsadaki kayıplarını tazmin edecek yüklü bir tazminat seçeneğini uygulamaya koyabilir.

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4.Musk, Twitter ile anlaşmayı kabul eder

Tarafların anlaşması durumda Musk, Twitter’ın yönetim kurulundaki kişilerle uzlaşma sağlayabilir. Bu seçenekte mahkemeye gerek kalmasa da Musk’ın kasasından 1 milyar dolardan daha fazla bir meblağ çıkacaktır.

5.Musk mahkemede kazanır, fesih ücreti ödemez

Musk, sahte hesaplar konusunda Twitter’ın kendisine yanlış bilgi verdiğini ispatlarsa, ayrılık ücretini ödemeden de anlaşmayı feshedebilir. Musk’a göre, iddia edilenin aksine, Twitter’daki sahte hesaplar, toplam hesapların yüzde 5’inden fazla.

6.Musk yine fikrini değiştirir

Geçtiğimiz birkaç ay içinde Musk, önce Twitter’ın yönetim kuruluna katılacağını daha sonra bu kararından vazgeçtiğini açıklamıştı. Twitter anlaşmasını önce beklemeye aldı, ardından anlaşmanın finansmanını revize etti. Şimdi ise artık Twitter’ı satın almak istemediğini söylüyor. Tüm bu adımlar göz önüne alındığında, Musk tekrar fikrini değiştirebilir.

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7.Musk ve Twitter daha düşük bir fiyat için anlaşır

Musk’ın anlaşmadan çıkma girişimi, Twitter’ın fiyatını düşürmek için bir pazarlık taktiği de olabilir. Platform, Musk’ın Twitter’ı satın almayı kabul ettiği 25 Nisan’dan bu yana değer kaybetti. Musk ve Twitter’ın daha düşük bir fiyat üzerinde anlaşmaya varması da ihtimaller dahilinde.

8.Twitter’ı başkası satın alabilir

Bu durumda yeni alıcının Twitter’ı 44 milyar dolar yerine daha düşük bir fiyata satın alması beklenebilir.

TEKNOLOJİ Twitter anlaşmadan çekilen Elon Musk’a dava açtı