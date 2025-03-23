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Emine Erdoğan'dan '22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Mirasımız değil emanetimizdir

Emine Erdoğan'dan '22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Mirasımız değil emanetimizdir

14:2123/03/2025, Pazar
DHA
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Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, suyun küresel olarak tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusu olduğunu, her bir kurumdan ve vatandaştan 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'ni sahiplenmesini beklediğini bildirdi.

Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı tarafından dün İstanbul'da düzenlenen '22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.


Erdoğan, paylaşımda, "Bugün su, küresel olarak tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusudur. Bütün kalbimle her bir kurumumuzdan ve vatandaşımızdan 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'ni sahiplenmesini bekliyorum. Zira su, mirasımız değil, emanetimizdir" ifadelerini kullandı.



#Emine Erdoğan
#22 Mart Dünya Su Günü
#Su Verimliliği Zirvesi

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