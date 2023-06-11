En güzel kaynak kitaplar

Tacettin Kutay okuma yazmaya çocukluğundan bu yana meraklı bir isim. Bugün internet başından kalkamayan çocuklar ve büyüklere internetteki bilgi ile kitaplardaki bilgi arasındaki en önemli farkın “sistematik bilgi” olduğunu söylüyor. Buyurun sohbete.

Çocukken ilk okuduğunuz kitap neydi?

Sevgili Su, ilk okuduğum kitabı hatırlamıyorum, zira zengin kütüphanesi olan bir evde büyüdüm. Sürekli kitaplarla oynadığımı hatırlıyorum. Henüz okuma yazma bilmezken, kitap sırtlarıyla ilgilenirdim. Fakat çocukken bana en çok tesir eden kitap Alexander Dumas’ın Üç Silahşor kitabıydı.

HAYAL EDİN

Okuma alışkanlığı kazanmak için neler yapmalıyız?

Keyif aldığınız ve size faydalı olacağına inandığınız şeyleri okumalısınız. Bu konuda tecrübeli büyüklerinizden tavsiye almalısınız. Elbette internet de bir şekilde bilgi kaynağıdır; bunu inkar etmem. Fakat kitap okumanın iki getirisi vardır ki bu, kitap okumayı sizler için zaruri bir ihtiyaç kılıyor: Evvela kitap düzenli ve sistematik bilgiye ulaşabileceğiniz kaynaktır. İnternet aleminin düzensiz ve kalabalık bilgi havuzunun kafanızı karıştırmasına mani olur ve bilgilerinizi düzenler, bunları yorumlayabilme imkanı sunar. İkincisi, okumak sayesinde hayal gücünüz gelişir. Tasvirlere hayal gücü sayesinde suret giydirirsiniz. Bu çok zenginleştirici bir şeydir.

ANSİKLOPEDİ YEGÂNE KAYNAKTI

Bugün çocuk olsaydınız, kitap okur muydunuz?

Şüphesiz okurdum. Bizim neslimiz için bir yatkınlık bu. İnternetsiz zamanların meraklı çocukları olduğumuz için bilgi elde edebileceğimiz yegane kaynak ansiklopedilerdi. Sürekli okudum, hatta okulda hoca ders anlatırken sıra altında okudum. Bundan dolayı çok azar da işittim.

Boş zamanlarınızda neler yaparsınız?

Yeni yeni şeylerle ilgilenir, yeni şeyler öğrenmeye gayret ederim.

Yazar olmak isteyen çocuklar ne yapmalı?

İstikrarlı olmalı. Pes ederek olmaz. Bence en mühim şey, bir büyüğü örnek almak; onun tavsiyelerine, ikazlarına kulak asmak, onun duasını almaktır.

Bu röportaj Balıkesir Ahmet Kot Kitaplığının katkılarıyla gerçekleşmiştir.







