Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Engerek yılanı avlanırken görüntülendi: Başka bir yılanı yedi

Engerek yılanı avlanırken görüntülendi: Başka bir yılanı yedi

12:4922/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Yılanın başka bir yılanı avladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yılanın başka bir yılanı avladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa'da nadir görülen engerek yılanının başka bir yılanı yediği anlar vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Ortaören Mahallesi'nde yaşandı. Ailesiyle birlikte fıstık tarlasında çalışan Yunus Baytemur, kayalık alanda bir kıpırdama fark etti. Kıpırdamanın olduğu bölgeye giden Baytemur, çok zehirli olduğu bilinen ve bölgede nadir görülen engerek yılanının başka bir yılanı avlayarak yediğini gördü. Baytemur, o anları cep telefonuyla görüntüledi.


Tarlada çalıştıkları sırada olaya şahit olduklarını belirten Yunus Baytemur, "Tarlada çalışırken yolun öbür tarafında bir karartı gördüm. Merak edip gittiğimde yılanlar birbirine sarılmıştı. Engerek, sarı bir yılanı yemişti. İlk defa böyle bir şey gördüm. Tarlada çok yılan görüyorduk ama ilk defa böyle bir şeye şahit olduk. Özellikle engerekler nadir görünür ve taşların altında saklanırlar. Çok şaşırdım" diye konuştu.



#şanlıurfa
#bozova
#yılan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklinin farklı zam tablosu oluştu! 16.5 milyon emeklinin taban maaşı değişiyor: 14.469 TL maaş ödemesi alanlar...