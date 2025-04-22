Engerek yılanı avlanırken görüntülendi: Başka bir yılanı yedi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Ortaören Mahallesi'nde yaşandı. Ailesiyle birlikte fıstık tarlasında çalışan Yunus Baytemur, kayalık alanda bir kıpırdama fark etti. Kıpırdamanın olduğu bölgeye giden Baytemur, çok zehirli olduğu bilinen ve bölgede nadir görülen engerek yılanının başka bir yılanı avlayarak yediğini gördü. Baytemur, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Tarlada çalıştıkları sırada olaya şahit olduklarını belirten Yunus Baytemur, "Tarlada çalışırken yolun öbür tarafında bir karartı gördüm. Merak edip gittiğimde yılanlar birbirine sarılmıştı. Engerek, sarı bir yılanı yemişti. İlk defa böyle bir şey gördüm. Tarlada çok yılan görüyorduk ama ilk defa böyle bir şeye şahit olduk. Özellikle engerekler nadir görünür ve taşların altında saklanırlar. Çok şaşırdım" diye konuştu.