Hayat Engin Altan Düzyatan Captain Americaya meydan okudu
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Engin Altan Düzyatan, Captain America'ya meydan okudu

Engin Altan Düzyatan Captain America'ya meydan okudu

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'a açıklamalarda bulunarak, "ABD'nin Captain America'sı varsa, bizim de Ertuğrul'umuz var" dedi.

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Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada yaklaşık 15 yıldır Türk dizilerinin dünyanın çeşitli ülkelerinden, farklı kıtalardan talep görür hale geldiğini söyledi.

Dizi seti için turistler geliyor

Düzyatan, "Türkiye, ABD'den sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ülke. Dizilerimiz 140'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bu sayede, dünyada Türk dizilerini izleyen insanların ülkemize olan ilgisi ve ülkemizi görme arzusu, merakı artıyor. Sadece dizi setlerini ziyaret etmek için bile birçok turist ülkemizi ziyaret ediyor" dedi.

"ABD'nin Captain America'sı varsa bizim de Ertuğrul'umuz var"

Düzyatan, uzun yıllar aralıksız olarak çekimlerin sürdüğü Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgili olarak, şöyle açıklamada bulundu:

"Dizimizin Anadolu'nun yeni şekillendiği bir dönemde geçmesi, küçük beylikler arasındaki güç savaşları ve büyük bir imparatorluğun kurulma evresi konu olarak da izleyicilerimiz de büyük bir merak uyandırdı. Bunun yanında, Ertuğrul hak, adalet ve merhamet kavramlarını bir arada bulunduran ve bu uğurda savaşan bir kahraman. ABD'nin Captain America'sı varsa, bizim de Ertuğrul'umuz var. Dünyada olup biten adaletsizliklerin karşısında böyle bir kahramanın olması sanırım herkese sıcak geldi. Ve tabi ki set işçisinden yönetmene kadar tüm ekibin işe olan inancı ve özverisi bunlara ek olarak da görsel alanda sunduğumuz yeniliklere ve kurmaya çalıştığımız dünya da eklenince her şey gerçekçi oldu. Tüm bu özveri, İngiliz metro dergisinde hakkında makaleler çıkan, neredeyse dünyanın tüm kıtalarında yayınlanan, başta Netflix olmak üzere birçok Pay TV'de yer alan bir yapı olmamızı sağladı."

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Diriliş Osman Gazi'de olacak büyük olaylar: Cengaverlerine kadın kıyafeti giydirdi
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Büyük şeyhlerden biri olan Şeyh Edebali'nin evinde misafir iken, istirahat için gösterilen odada, Kur'an-ı Kerim'i görünce, sabaha kadar saygısından yatmadığı ve geceyi uykusuz geçirdiği çok meşrudur. Şeyh, bu durumdan çok memnun kaldığı için kendisini kızı ile evlendirmiş ve hayır dualar etmiştir. Dizide büyük ihtimalle yer alacak bu sahne geceye damgasını vuracak.
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1288'de alınan Karacahisar, 1299 yılına gelindiğinde mescitleri, mektepleri, çarşıları ve pazarı ile mamur bir belde hâlini almıştı. Halk, Dursun Fakih'e gelerek şehirde cuma namazı kılınması için izin istediler. Ayrıca problemlerinin çözümü için kadı tayin edilmesini arzu ettiler. Dursun Fakih konuyu Şeyh Edebâli'ye açtı. Sonra beraberce Osman Gazi'ye arz ettiler. Osman Gazi Ne yapılmak gerekiyorsa yapılsın. deyince, Dursun Fakih: Hanım! Sultandan izin almak gerektir. dedi. Bunun üzerine Osman Gazi: Bu şehri ben kendi kılıcımla aldım. Bunda sultanın ne dahli var ki ondan izin alayım? Ona sultanlık veren Allah bana da gaza ile hanlık verdi. Eğer minneti şu sancak ise ben kendim dahi sancak kaldırıp düşmanlarla uğraştım. Eğer o, 'Ben Selçuk hanedanındanım!' derse ben de 'Gök Alp oğluyum!' derim. Eğer 'Bu ülkeye ben onlardan önce geldim!' derse 'Süleyman Şah dedem de ondan evvel geldi.' derim. cevabını verdi. Bu sözlerden sonra Dursun Fakih ilk cuma günü, minberde hutbeye çıktı. Duadan sonra Osman Gazi'nin adını hutbede zikretti. Böylece Osmanlı Devleti bağımsızlığını ilan etti.
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Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
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Şimdilerde Diriliş Ertuğrul adlı dizide izlediğimiz Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni alırken yaşlı görünen elleriyle de yorumlar aldı.
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Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf çekiminde verdiği pozu paylaştı.
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Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri 39 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'a elleri üzerinden yorumlarda bulunarak yaşlılık yorumları yaptılar.
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Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Düzyatan'ın fotoğraftaki ellerini gören takipçileri ise o detayı gözden kaçırmayarak "Yaşlandınız" yorumunu yaptı.

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