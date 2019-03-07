Engin Altan Düzyatan, Captain America'ya meydan okudu

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada yaklaşık 15 yıldır Türk dizilerinin dünyanın çeşitli ülkelerinden, farklı kıtalardan talep görür hale geldiğini söyledi.

Dizi seti için turistler geliyor

Düzyatan, "Türkiye, ABD'den sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ülke. Dizilerimiz 140'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bu sayede, dünyada Türk dizilerini izleyen insanların ülkemize olan ilgisi ve ülkemizi görme arzusu, merakı artıyor. Sadece dizi setlerini ziyaret etmek için bile birçok turist ülkemizi ziyaret ediyor" dedi.

"ABD'nin Captain America'sı varsa bizim de Ertuğrul'umuz var"

Düzyatan, uzun yıllar aralıksız olarak çekimlerin sürdüğü Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgili olarak, şöyle açıklamada bulundu:

"Dizimizin Anadolu'nun yeni şekillendiği bir dönemde geçmesi, küçük beylikler arasındaki güç savaşları ve büyük bir imparatorluğun kurulma evresi konu olarak da izleyicilerimiz de büyük bir merak uyandırdı. Bunun yanında, Ertuğrul hak, adalet ve merhamet kavramlarını bir arada bulunduran ve bu uğurda savaşan bir kahraman. ABD'nin Captain America'sı varsa, bizim de Ertuğrul'umuz var. Dünyada olup biten adaletsizliklerin karşısında böyle bir kahramanın olması sanırım herkese sıcak geldi. Ve tabi ki set işçisinden yönetmene kadar tüm ekibin işe olan inancı ve özverisi bunlara ek olarak da görsel alanda sunduğumuz yeniliklere ve kurmaya çalıştığımız dünya da eklenince her şey gerçekçi oldu. Tüm bu özveri, İngiliz metro dergisinde hakkında makaleler çıkan, neredeyse dünyanın tüm kıtalarında yayınlanan, başta Netflix olmak üzere birçok Pay TV'de yer alan bir yapı olmamızı sağladı."

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FOTOĞRAF 9 Osman Bey'e en başından beri ihanet eden öz amcası Dündar Bey'i öldürtü. Büyük şeyhlerden biri olan Şeyh Edebali'nin evinde misafir iken, istirahat için gösterilen odada, Kur'an-ı Kerim'i görünce, sabaha kadar saygısından yatmadığı ve geceyi uykusuz geçirdiği çok meşrudur. Şeyh, bu durumdan çok memnun kaldığı için kendisini kızı ile evlendirmiş ve hayır dualar etmiştir. Dizide büyük ihtimalle yer alacak bu sahne geceye damgasını vuracak. Osman Bey'in komutası altında olan Turgut Alp'in kuşattığı İnegöl'ü fethetti. 1299 yılıda Osmanılı'nın kuruluşu olarak kabul etti. Osmanlı Devleti bağımsızlığını 1302'de Koyunhisar Muharebesinden sonra kazandı. Moğol istilalarından kaçan Müslümanların, beyliğine sığınması ile Osman Gazi, siyasi ve askeri gücü arttıracak. Bir giydiğini bir daha giymezdi. Sebebi müsrifliği değil, başka birini yani bir garibanı sevindirmekti. Birisi elbisesine dikkatlice baksa hemen çıkarıp ona bağışlardı. Dizide merhametli padişan bu bağışlarınında yer alacağı bekleniyor. Osmanlı henüz Söğüt'te küçük bir beylik iken bile çevresindeki güçlerle askeri ve siyasi ilişkilere büyük önem veriyordu. Bizans'ı çok yakından izleyen Osman Gazi, komşu tekfurun kızını esir alarak bu ilişkiyi bir adım ileriye taşıdı. Kendiliğinden Müslüman olan Nilüfer Hatun'u, Orhan Bey ile evlendirdi. Sögüt'e yerleşen Nilüfer Hatun, Osmanlı hanedanında yüzyıllar boyunca sürecek 'yabancı' gelin geleneğinin de ilk temsilcisi oldu. Dizide yer alacak olan bu bölüm maceralarla dolu olacak. Osman Gazi döneminde yaşanan en garip olay ise, 40 cengaverini kadın giysileri giydirerek Bilecik kalesine sokması ve bu yolla kaleyi fetmesidir. 1288'de alınan Karacahisar, 1299 yılına gelindiğinde mescitleri, mektepleri, çarşıları ve pazarı ile mamur bir belde hâlini almıştı. Halk, Dursun Fakih'e gelerek şehirde cuma namazı kılınması için izin istediler. Ayrıca problemlerinin çözümü için kadı tayin edilmesini arzu ettiler. Dursun Fakih konuyu Şeyh Edebâli'ye açtı. Sonra beraberce Osman Gazi'ye arz ettiler. Osman Gazi Ne yapılmak gerekiyorsa yapılsın. deyince, Dursun Fakih: Hanım! Sultandan izin almak gerektir. dedi. Bunun üzerine Osman Gazi: Bu şehri ben kendi kılıcımla aldım. Bunda sultanın ne dahli var ki ondan izin alayım? Ona sultanlık veren Allah bana da gaza ile hanlık verdi. Eğer minneti şu sancak ise ben kendim dahi sancak kaldırıp düşmanlarla uğraştım. Eğer o, 'Ben Selçuk hanedanındanım!' derse ben de 'Gök Alp oğluyum!' derim. Eğer 'Bu ülkeye ben onlardan önce geldim!' derse 'Süleyman Şah dedem de ondan evvel geldi.' derim. cevabını verdi. Bu sözlerden sonra Dursun Fakih ilk cuma günü, minberde hutbeye çıktı. Duadan sonra Osman Gazi'nin adını hutbede zikretti. Böylece Osmanlı Devleti bağımsızlığını ilan etti. . Diriliş Osman Gazi'de olacak büyük olaylar: Cengaverlerine kadın kıyafeti giydirdi TRT'nin reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, bu yıl bitiyor. Ertuğrul Bey'in oğlu olan ve Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gazi'nin hayatı ve başarıları ekranlara gelecek. İlginç fikirleri ile yaptığı başarılar dizide yer alacak. BiP'te paylaş

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