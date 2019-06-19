Hayat Erdoğandan Ahmet Kaya açıklaması Gereğini yaparız
AKTÜEL

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması: Gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesinin istemesi takdirde Ahmet Kaya'nın Paris'teki mezarının getirilmesi için gereğinin yapılabileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı radyo programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Annem öldükten sonra çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü'nü dinlerim, dinlediğim zaman çok duygulanırım. Annemle haşır neşir olmaya başlarım. Fakat Ahmet'e o otelde yaptıkları o hainliği, o ihaneti, o alçaklığı; sanatçıya, sanata, sevgi diye konuşanlar, köşelerinde yazanlar o gece neler yaptıklarını ayrıca hiç mi hiç unutamıyorum.

Ve kendi sanatçısına sahip çıkan değil kendi sanatçısını bu ülkeden kovana kadar ellerinden geleni yaptılar. Ne oldu? Ahmet vatan topraklarında değil gurbette durdu.

Ben başbakanlığım döneminde o zamanki Kültür Bakanımız vasıtasıyla aslında Ahmet Kaya'nın bir nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini arzu ettim. Ve eşine de haber gönderdim.

Yani bugün yine Ahmet Kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa, ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim inancımızda buna kabrin taşınması deriz. Böyle bir şeye biz hazırız, bunu yaparız."

Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Yeni askerlik sisteminde yeni gelişme.
Erbakanın karşısındaydılarİmamoğlunun arkasındalar

Erbakan'ın karşısındaydılar
İmamoğlu'nun arkasındalar

​28 Şubat'ın mimarları CHP'nin adayıyla dirsek temasında.
Bir acı haber daha

Bir acı haber daha

Trabzon'daki selde hayatını kaybeden sayısı 7'ye yükseldi.
PKK sığınağında bulundu

PKK sığınağında bulundu

​Milli Savunma Bakanlığı, bu fotoğraflarla duyurdu.
1453'te zulüm değil<br>gönül fethi başladı

1453'te zulüm değil
gönül fethi başladı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de konuştu.
Oteldeki görüşmeden<br>CHP de habersiz

Oteldeki görüşmeden
CHP de habersiz

CHP'nin adayı ile moderatörün gizli görüşmenin detayları.
Tunceli'de operasyon

Tunceli'de operasyon

Hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü.
Kuvvetle destekliyoruz

Kuvvetle destekliyoruz

BM'nin Kaşıkçı raporuna Türkiye'den ilk yorum.
İstenen zam<br>oranı belli oldu

İstenen zam
oranı belli oldu

​200 bin kamu işçisini yakından ilgilendiriyor.
Yeşil sahada<br>FETÖ izleri

Yeşil sahada
FETÖ izleri

​Örgütün futbolcular ve hakemler üzerindeki etkisi sürüyor mu?

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı.
Uluslararası<br>sularda ele geçirildi

Uluslararası
sularda ele geçirildi

Narkotik ekipleri, Cezayir açıklarında operasyon düzenledi.
46 dakika görüşmüşler

46 dakika görüşmüşler

​İmamoğlu ve Küçükkaya'nın otel buluşmasının detayları.
Karış karış arıyor

Karış karış arıyor

Yüzde 41 artışla 9 bin 342 kilometrekareye çıktı.
Kadın yazara ağza alınmayacak küfür

Kadın yazara ağza alınmayacak küfür

​Kılıçdaroğlu'nun evinde saklandığı başkanın kardeşinden soru soran yazara tehdit ve küfürler.
35 ile yeni uyarı

35 ile yeni uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
500 milyon dolarlık destek geliyor

500 milyon dolarlık destek geliyor

​Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan güzel haberi verdi.
Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı
Gündem

Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Balıkesir çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Adana, Osmaniye, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Sakarya’nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Yine sahnedeler: Erbakan'ın karşısındaydılar İmamoğlu'nun arkasındalar
Gündem

Yine sahnedeler: Erbakan'ın karşısındaydılar İmamoğlu'nun arkasındalar

İstanbul'daki seçimler için geri sayım sürerken CHP-HDP ve İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun ABD'nin en önemli 'etki' kuruluşlarından biri olan Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü (WINEP) bağlantısı soru işaretlerine neden oldu. WINEP ile organik bağı olan isimlerin daha önce Türkiye'ye çok büyük zararlar veren adımların mimarı olması 'CHP adayını uluslararası arenada kimler destekliyor?' sorusunu beraberinde getirdi. Hatırlanacağı üzere Necmettin Erbakan, REFAH-YOL hükümetini iktidardan düşürenin WINEP ve Alan Makovsky olduğunu açıklayarak, 28 Şubat döneminin asıl mimarlarının da bu yapı olduğunu açıklamıştı. Erbakan'ı iktidardan eden Henri Barkey, Alan Makovsky gibi isimlerin yanı sıra Soner Çağaptay, Yurter Özcan, Faruk Loğoğlu gibi 'Arı Hareketi'nin önemli simaları bugün gelinen noktada İmamoğlu'nun arkasında yer alıyor.
Gazeteci Atilla: FETÖ kötü bir sürpriz peşinde
Gündem

Gazeteci Atilla: FETÖ kötü bir sürpriz peşinde

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından neredeyse 3 yıl, 17-25 Aralık’ın üzerinden ise yaklaşık 6 yıl geçti. Aradan geçen bunca süreye rağmen halen güne FETÖ operasyonlarıyla uyanıyor, son derece kritik kurumlardan çıkmaya devam eden örgüt mensuplarının gözaltına alınma haberlerini izliyoruz. Yaptığı haberlerle bu sürece damga vuran gazeteci Toygun Atilla, işi bir adım daha öteye taşıdı ve 'FETÖ ile mücadelenin tarihe not düşülmüş en önemli eserlerinden birini' kaleme aldı. Atilla ile kısa sürede 4. baskısı yapılan kitabını konuştuk. FETÖ ile mücadeledeki garabetlerden örgütün yeniden 'darbe girişimi' ihtimaline, FETÖ'nün halen en güçlü olduğu kurumdan, MİT'teki FETÖ'cülerin şuan hangi görevlerde bulunduğuna kadar birbirinden farklı konuları konuştuk…

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.