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Erdoğan'dan yeni askeri zaferler için marş çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 46. Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İstiklal Marşı için bir bestenin yapılmasını istediğini söyleyen Erdoğan, bestekarlara seslendi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askeri zaferler için marş çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askeri zaferler için marş çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 46. Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İstiklal Marşı'nın bir bestesinin olmamasından yakınan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bestekarlara seslenerek hem bir beste yapmalarını hem de Fırat Kalkanı, Afrin için bir marş yazılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

  • "İstiklal Marşımızın anlamını ancak dilimizle birlikte kalbimizle birlikte okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm marşı yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. Burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var, istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama bir Mehter Marşı gibi marşı da yazamalar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerlerimizi de Mehter Marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz için de marş yazılabilmeli. Şiirlerini yüreğiyle de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor."

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