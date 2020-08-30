Erkekler daha özgür: Bol paça pantolon geri dönüyor

Moda trendleri denince ilk akla gelen Kadınlar ve kadın modası olsa da, son yılların erkek giyim moda showları bazen hayrete düşürecek kadar renkli ve sıra dışı…2020-21 Sonbahar/Kış erkek giyim koleksiyonlarının tümü, içinden geçtiğimiz sıkıntılı zamanların izlerini taşıyor. Tasarımcılar bu yıl, rahatlık ve gelenekler, geçmiş ve günümüz, erkeklik ve kadınlık arasında gidip gelen görünümlere vurgu yaptılar. Ünlü markaların koleksiyonlarında birkaç yıldır hâlihazırda baskın bir özellik olan cinsiyetleri ve materyalleri karıştırmak ve eşleştirmek her zamankinden daha fazla trend haline geldi. Moda dünyasının cinsiyetsiz, “akışkan” giyim anlayışına yaptığı vurgunun bir neticesi olarak fırfırlı, çiçek desenli gömleklerden payetli incili aksesuarlara kadar oldukça feminen parçaları erkekler üzerinde görmek bir çoğumuzu artık şaşırtmıyor bile. Sonbahar/Kış 20-21 erkek giyim hikayesi feminen silüetler, yumuşak renkler, pötikareli ve yeniden yapılandırılmış mermer desenler, romantik çiçekler, zarif kareler, ekose baskılar ve rahatlatıcı kumaşları kucaklıyor olsa da gerçek hayatta durum bu kadar uç noktalarda değil. Trendler konusunda kadınlara göre çok daha tutucu olan erkeklerde, trendlerin yansımaları daha zayıf ve uzun zamana yayılmış olarak görülüyor. Trendlerin erkekler üzerindeki etkisi bazen sadece renklerden, pantolon ve ceketlerin kesimlerinden ibaret kalabiliyor. Erkek giyim Showları ne kadar sıra dışı olursa olsun; coğrafya, gelenekler ve toplum tepkisi erkek giyim üzerinde trendlere oranla daha belirleyici oluyor. 2020-21 Sonbahar/Kış erkek modasının showlardan süzülen ve elimine edilerek hazır giyime aktarılan trendleri çok daha basit ve giyilebilir.

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Fotoğraf: Arşiv

BOL PAÇALARA DA DÖNÜŞ

Son 10 yıldır erkek giyim trendini etkisi altına alan dar kesim kıyafetler nihayet yerini bol, rahat ve feminen parçaların yanında nispeten maskülen parçalara da bırakmaya başladı. Yaratıcılık ve modernlikle yeniden işlenen yeni klasiklerin yükselişine eşlik eden konfor, yepyeni yüksek moda seviyesinde kentsel bir imaja imza atarken eko-bilince vurgu yapmaya devam ediyor.

2020 yazı ile beraber ülkemizde kendisini daha çok hissettiren rahatlık ve doğallık üzerine kurgulanmış trendlerin, renklerden kumaşlara kadar gardıroplarınıza yeni bir soluk getireceği muhakkak. Kısa paça ve skinny kesim pantolonların yerini; bol paça, yüksek bel, pilili ve doğal kumaştan pantolonlara bırakırken, İyi kesilmiş takımlar, büyük boy montlar ve güçlü bir terziliğin geri dönüşüne tanık oluyoruz.

Rahatlık ve spor kıyafetler ön sırada

Tercihini rahatlık ve spor giyimden yana yapanların seçimi paçası lastikli joger pantolonlar, eşofman altları ve bootcut jeanler genç kuşağın rağbet ettiği başka bir moda akımı. T-shirtler ise yaz kış vazgeçilmez, zamansız ve en basic parçalar olmaya devam ediyor. Onu farklı kılan ise üzerindeki daha sanatsal, insan yüzü ve slogan içerikli baskıları. Üst bedende ise hem erkek hem kadın modasının en hit trendi olan bomber ceketler tüm hızı ile gelecek sezonlara da taşınıyor. Sweatshirtler ise son birkaç yılın kadın, erkek demeden her yaş ve her kesim tarafından tercih edilen başka bir moda akımı. Takım elbise giyenlerin vazgeçilmezi klasik ceketlerde ise kruvaze kesimler ön plana çıkıyor. Omuzları daha geniş gösteren ve oldukça maskülen bir çizgiye sahip olan ceketler yine yüksek bel, hafif bol klasik pantolonlarla kombinleniyor. Oversize, volumlü, geniş omuzlu kaşe paltolar ve kentsel hayatın şartlarına uygun olarak yeniden modernize edilmiş hacimli anorak montlar bu kışın en iddialı parçalarından.

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Renkli ve motifli parçalar dikkat çekiyor

Sadece koyu renk giyinmek artık out. Sezonun en canlı ve iddialı rengi kırmızı da olsa; kremler, bejler, toprak tonları, tabalar ve açık griler kadın modasına paralel olarak erkek giyiminin renk paletinde de yerlerini aldılar. Özellikle renge renk ya da aynı rengin farklı tonlarında kombinlenen kıyafetler kişiyi daha uzun gösterirken elegan ve stil sahibi bir görüntüye de kavuşturuyor. Motifli figürlü kazaklar ise (listenin başında yüzler), erkek gardırobunda bir zorunluluk haline gelmek için zorluyor. Uzun süre gardırobun arkasına itilen retro yün hırkalar zahmetsiz ama iddialı bir tarzda geri dönüş yapıyor.

Fitilli kadife ve deriler önde

Fotoğraf: Arşiv