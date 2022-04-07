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KÜLTÜR SANAT

“Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü”

Şef M. Ömür Akkor, Ramazan ayında sofraları şenlendirecek yeni bir esere imza attı. Yaklaşık 10 yıldır katıldığı kazı çalışmaları ve mutfak araştırmalarının ürünü olan kitap, Ketebe Yayınları’ndan çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
“Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü”
“Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü”

Şef M. Ömür Akkor, Ramazan ayında sofraları şenlendirecek yeni bir esere imza attı. Yaklaşık 10 yıldır katıldığı kazı çalışmaları ve mutfak araştırmalarının ürünü olan kitap, Ketebe Yayınları’ndan çıktı.

“Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü” isimli eser, dönemin yemek kültürü ve hafızasını okurlara aktarıyor. Akkor kitapta, coğrafyanın koşulları, ürünleri, hayvancılığı, kap kacakları, pişirme yöntemleri, yeme adabı gibi özelliklerine değiniyor. Eserde, yemek tariflerinden yemek kültürüyle ilgili ayetler ve hadislere kadar çeşitli bilgilere yer veriliyor.

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