​Erol Akyavaş’ın “Son Fetih”i müzayedede

Ressam Erol Akyavaş’ın (1932-1999) sanatının gelişim çizgisinde çok özel bir dönem olan 1980’li yıllardan görkemli bir tuval çalışması “Son Fetih” ilk kez müzayedeye çıkıyor. Erol Akyavaş’ın ‘The Last Conquest/Son Fetih’ tablosu, Artam Antik A.Ş.’nin 370’inci müzayedesinde satışa sunulacak. 1066 Hasting Muharebesi için Bar Fleur Limanı’ndan ayrılan Norman güçlerinin zaferini anlatan “Son Fetih” tablosu için 550.000 TL açılış fiyatı belirlendi.

İNGİLTERE’NİN SON FETHİ

İngiltere›nin son olarak fethi ve modern İngiltere’nin doğuşunu sahneleyen tablo Ortaçağ’ın en büyük olaylarından birini Akyavaş’ın soyutlaması ile yansıtıyor. Tuval üzerine karışık teknik olan tablo müzayedenin en yüksek fiyatla satışa çıkan eseri olmasıyla da dikkat çekiyor. 20 Şubat Pazar günü online olarak gerçekleştirilecek müzayedede Burhan Doğançay, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri İyem, Fikret Mualla, Mübin Orhon, Füreya Koral, Neş’e Erdok, Alaettin Aksoy, Cihat Burak, Ömer Uluç, Canan Tolon, Yunus Tonguç, Koray Ariş, Bubi, Alev Ebuzziya gibi çağdaş Türk sanatının ustaların imzasını taşıyan 321 sanat eseri yer alıyor.