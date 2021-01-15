Erol Güngör’den iki kitap daha

Sosyal bilim alanında yaptığı çalışmalarla tanınan mütefekkir ve yazar Prof. Dr. Erol Güngör 24 Nisan 1983’te vefat ettiğinde sadece 45 yaşındaydı. Türkiye’nin yetiştirdiği büyük bir ilim ve fikir adamının erken kaybıydı bu. Ancak Güngör, bu genç yaşına rağmen ardında birbirinden kıymetli eserler bırakmıştı. Kitap, makale, deneme, ansiklopedi maddesi ve tercüme şeklindeki yayınlarının sayısı 300’e erişmektedir. Güngör’ün eserlerinin çok sayıda baskıya ulaşması onun gördüğü ilgiye bir delil olabilir. Eşi Prof. Dr. Şeyma Güngör, bu ilginin sebebini bir yazısında şöyle açıklar: “Sosyal çalkantıların yoğunlaştığı 1960 sonrasının yayın hayatında Erol Güngör’ün kitaplarından bazılarının yüksek tirajlara ulaşması, birçok münakaşa ve ihtilâflarda aklî ve mantıkî delillerle ikna edici bir ifade kullanarak uzlaştırma kabiliyetiyle açıklanabilir.”

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Ancak uzun bir süre Güngör’ün eserleri sadece sahaflarda bulunabiliyordu. 2018’de, doğumunun 80. yılında ailesi ve dostları tarafından bir anma programı düzenlenmişti. Bu programda eşi Prof. Dr. Şeyma Güngör uzun zamandır kitapları piyasada bulunmayan Erol Güngör’ün eserlerini basmak için Yer-Su adıyla bir yayınevi kurduğunu dile getirmiş ve iki kitabı da yeniden okurla buluşturmuştu. Bu tarihten sonra Erol Güngör’ün Doçentlik, Doktora ve Profesörlük Tezleri, İslam Tasavvufunun Meseleleri, Tarihte Türkler, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Dünden Bugünden Tarih Kültür ve Milliyetçilik, Türk Kültürü ve Milliyetçilik adlı eserleri yeniden yayınlandı.

İKİ KİTABI PİYASADA

Geçtiğimiz günlerdeyse uzun süredir piyasada olmayan Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk ile İslâmın Bugünkü Meseleleri kitaplarının yeni baskısı okurla buluştu. Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk başlığını taşıyan kitapta ahlâk kavramı, özellikle insan ve toplum hayatındaki yeri bakımdan ele alınıyor.

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İslâmın Bugünkü Meseleleri’ndeyse yazar, kitabın İslam kültür havzası için değerini şu cümlelerle ortaya koyuyor: “Kitapta İslâm’ın bugünkü bazı meselelerini ele aldık, ancak çok ihtiyaç olan noktalarda eskiye ait bazı bilgi ve müşahedeleri naklettik. İncelediğimiz meseleler arasında siyasî konular yoktur. Biz siyasete meslek olarak yabancı bulunduğumuz gibi, İslâm davasının öncelikle siyasî bir dava olduğuna da inanmıyoruz. Müslümanlar yeni bir medeniyet kurarak varlıklarını korumak ve yüceltmek mecburiyetinde bulunuyorlar. Bu ise herşeyden önce fikir ve sanat alanında yoğun gayretler sarfetmekle mümkün olur. Biz şahsen Türkiye’de yeni nesillerin bu şuura gitgide daha yaklaşmakta olduklarını görüyoruz. Burada yazdıklarımız onların verdiği ümidin bir meyvesi sayılabilir.”

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Temennimiz Erol Güngör’ün diğer kitaplarıyla birlikte iki kapak arasına girmeyen yazılarının da derlenip bir an önce okurlara sunulmasıdır.