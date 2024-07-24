Eserlerinde Filistin mücadelesi var

Tablolarıyla Filistin halkının tarihi mücadelesini tasvir eden 77 yaşındaki ünlü ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, 1970'li yıllarda başladığı sanat yolculuğunu anlattı. Gençlik yıllarının Altı Gün Savaşları’na denk geldiğini vurgulayan ünlü ressam, eserlerinde genellikle yaşadıkları çatışmalara ve baskılara dikkat çektiğini ifade etti. Mansur, sanatı bir direniş biçimi olarak gördüğünü belirterek, "Asıl mesele Filistin halkını yeniden insanlaştırmak çünkü İsrailliler ve Batı bizi insanlıktan çıkarmak için çok uğraşıyor. Sanatçılar ve kültürle uğraşan insanlar olarak Filistin halkını yeniden insanlaştırmak görevimiz. Ama tabii ki sanatımı yaparken tüm bu karmaşıklıkları düşünmüyorum. Sadece yapmaktan hoşlandığım şeyi yapıyorum" diye konuştu.