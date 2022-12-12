Hayat Eski İstanbul gravürleri bu sergide buluştu
KÜLTÜR SANAT

Eski İstanbul gravürleri bu sergide buluştu

Çini sanatçısı Sevim Ersoy’un, Piri Reis’ten Matrakçı Nasuh’a eski İstanbul’u anlatan sanatkârların gravürlerini çini sanatıyla buluşturduğu “Geçmiş Zaman Olur Ki” sergisi, Kuveyt Türk’ün katkılarıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski İstanbul gravürleri bu sergide buluştu
​Eski İstanbul gravürleri bu sergide buluştu.

Çini sanatçısı Sevim Ersoy’un, Piri Reis’ten Matrakçı Nasuh’a eski İstanbul’u anlatan sanatkârların gravürlerini çini sanatıyla buluşturduğu “Geçmiş Zaman Olur Ki” sergisi, Kuveyt Türk’ün katkılarıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açıldı. Küratörlüğünü Beste Gürsu’nun yaptığı sergide, Sevim Ersoy’un çini eserlerinin yanı sıra Cristoforo Buondelmonti’ye atfedilen XV. yüzyıldaki İstanbul’a ait çizimlerden esinlenen iki adet pano, Hartmann Schedel’in Çamlıca Tepesi’nden çizdiği İstanbul görünümü, Matrakçı Nasûh’un “Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn” isimli albümünde bulunan İstanbul ve Galata eserleri, Melchior Lorichs’in İstanbul panoramasının bir bölümü, Piri Reis’in kaleme aldığı “Kitap-ı Bahriye”de yer alan XVI. yüzyıla ait İstanbul planı ile Cemal Akyıldız tarafından çizilen Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Saat Kulesi gibi yapıların gravürleri yer alıyor. Sergi 18 Aralık’a kadar ziyaret edebilecek.

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