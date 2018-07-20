Eski uçak "millet kıraathanesi" oldu

Eski uçağın 'millet kıraathanesi' olarak kullanılması bölge halkı tarafından oldukça olumlu karşılandı.

Kastamonu Belediyesi tarafından daha önce satın alınan eski uçak, millet kıraathanesi olarak hizmet verecek.

Douglas MD-82 TC-TUA tipi yolcu uçağı, hurdaya çıkarıldıktan sonra geçtiğimiz yıllarda Kastamonu Belediyesince satın alınarak parçalara ayrıldıktan sonra tırlarla İstanbul'dan Kastamonu'ya getirildi.

Parçalar, Aktekke Mahallesi'nde Veli Efendi Camisi'nin yanındaki boş alana yerleştirilerek birleştirildi.

Kastamonu Belediyesi, önce "uçak kafe" yapılması planlanan uçağın "millet kıraathanesi" olarak değerlendirilmesine karar verdi. Hizmete giren millet kıraathanesi, yoğun ilgi görüyor. 6 görevlinin bulunduğu millet kıraathanesi, saat 8.30'dan 23.00'e kadar hizmet veriyor.

Bu tür çalışmaların yaygınlaşması lazım

Millet kıraathanesine gidenlerden Recep Aluçdibi, eski bir uçağın bu şekilde değerlendirilmesini çok ilginç bulduğunu dile getirerek, "Çok güzel düşünülmüş bir faaliyet olarak görüyoruz. Bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması gerekiyor. Hem kültürel hem de sosyal anlamda halkın kaynaşması açısından oldukça başarılı bir iş olmuş. Yapanların eline sağlık" dedi.

Millet kıraathanesinde arkadaşlarıyla sohbet edip birlikte zaman geçirdiklerini ve kitap ve gazete okuduklarını anlatan Aluçdibi, kendilerine ikramda da bulunulduğunu belirtti.

"Daha önce hiç uçağa binmemiştim"

Ömür Yusuf ise Yaz Akademisi olarak öğretmenleriyle millet kıraathanesine geldiklerini dile getirerek, "Daha önce hiç uçağa binmemiştim. Uçağın içini çok güzel buldum. Çok eğlenceli bir yer. Uçakta çok güzel zaman geçirdik, Arkadaşlarla satranç, mangala oynadık. Burası birlikte zaman geçirmek için güzel ve eğlenceli bir yer" ifadesini kullandı.