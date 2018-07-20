Hayat Eski uçak "millet kıraathanesi" oldu
AKTÜEL

Eski uçak millet kıraathanesi oldu

Eski uçak "millet kıraathanesi" oldu

Kastamonu Belediyesi tarafından satın alınıp kentteki boş bir alana yerleştirilen eski uçak, millet kıraathanesi olarak hizmet vermeye başladı. Hizmete giren millet kıraathanesi, yoğun ilgi görüyor. 6 görevlinin bulunduğu millet kıraathanesi, saat 8.30'dan 23.00'e kadar hizmet veriyor.

Haber Merkezi AA
Eski uçağın 'millet kıraathanesi' olarak kullanılması bölge halkı tarafından oldukça olumlu karşılandı.
Eski uçağın 'millet kıraathanesi' olarak kullanılması bölge halkı tarafından oldukça olumlu karşılandı.

Kastamonu Belediyesi tarafından daha önce satın alınan eski uçak, millet kıraathanesi olarak hizmet verecek.

Douglas MD-82 TC-TUA tipi yolcu uçağı, hurdaya çıkarıldıktan sonra geçtiğimiz yıllarda Kastamonu Belediyesince satın alınarak parçalara ayrıldıktan sonra tırlarla İstanbul'dan Kastamonu'ya getirildi.

Parçalar, Aktekke Mahallesi'nde Veli Efendi Camisi'nin yanındaki boş alana yerleştirilerek birleştirildi.

Kastamonu Belediyesi, önce "uçak kafe" yapılması planlanan uçağın "millet kıraathanesi" olarak değerlendirilmesine karar verdi. Hizmete giren millet kıraathanesi, yoğun ilgi görüyor. 6 görevlinin bulunduğu millet kıraathanesi, saat 8.30'dan 23.00'e kadar hizmet veriyor.

Bu tür çalışmaların yaygınlaşması lazım

  • Millet kıraathanesine gidenlerden Recep Aluçdibi, eski bir uçağın bu şekilde değerlendirilmesini çok ilginç bulduğunu dile getirerek, "Çok güzel düşünülmüş bir faaliyet olarak görüyoruz. Bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması gerekiyor. Hem kültürel hem de sosyal anlamda halkın kaynaşması açısından oldukça başarılı bir iş olmuş. Yapanların eline sağlık" dedi.

Millet kıraathanesinde arkadaşlarıyla sohbet edip birlikte zaman geçirdiklerini ve kitap ve gazete okuduklarını anlatan Aluçdibi, kendilerine ikramda da bulunulduğunu belirtti.

"Daha önce hiç uçağa binmemiştim"

Ömür Yusuf ise Yaz Akademisi olarak öğretmenleriyle millet kıraathanesine geldiklerini dile getirerek, "Daha önce hiç uçağa binmemiştim. Uçağın içini çok güzel buldum. Çok eğlenceli bir yer. Uçakta çok güzel zaman geçirdik, Arkadaşlarla satranç, mangala oynadık. Burası birlikte zaman geçirmek için güzel ve eğlenceli bir yer" ifadesini kullandı.

28 gün eleştirisi

28 gün eleştirisi

​Bahçeli, bedelli askerlikteki 28 günlük eğitimi doğru bulmadı.
İşgalci İsrail yine saldırdı

İşgalci İsrail yine saldırdı

​İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 4 Filistinli şehit oldu.
Ndiaye geri döndü

Ndiaye geri döndü

Devre arasında Premier Lig'e gitmişti, geri döndü.
CHP'den kurultay resti

CHP'den kurultay resti

604 imzanın sunulması halinde kurultay yapılacağı açıklandı.
Bedellide önemli gelişme

Bedellide önemli gelişme

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması geldi.
Atını satan bile var

Atını satan bile var

Ücret açıklandı ikinci el ilan siteleri hareketlendi.
İstanbul'a gidemediler

İstanbul'a gidemediler

Tahran-İstanbul seferlerinde ilginç iptal.
Bayramda kapatılabilir

Bayramda kapatılabilir

​AVM yöneticileri valilik kararı öncesi bir araya geldi.

'İpek' tek değil

'İpek' tek değil

İngiltere, FETÖ'nün para trafiği için de önemli bir merkez.
Skandal karşılaştırma!

Skandal karşılaştırma!

Bir tarafta Nazi Almanya'sı bir tarafta Türkiye!
Arşivi ele geçirildi

Arşivi ele geçirildi

Adnan Oktar'ın arşivi Ümraniye'deki depodan çıktı.
Krizi bitiren mektup

Krizi bitiren mektup

Türkiye-Hollanda ilişkilerinde 'normalleşme' adımı.
'Zillet ve utanç'

'Zillet ve utanç'

​Kudüs Müftüsü'nden İsrail'e sert çıkış.
Rekor bekleniyor

Rekor bekleniyor

​TİM Başkanı'ndan heyecanlandıran açıklama.
1948-2018 Hep aynı zulüm...

1948-2018 Hep aynı zulüm...

'Yahudi ulus devleti' kararı ne manaya geliyor?
Tümü mezun oldu

Tümü mezun oldu

​İzmir'de bin 978 uzman erbaşa görkemli tören.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.