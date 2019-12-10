Hayat Evde çamaşır kurutmayın Akciğer hastalığına neden oluyor
GENEL SAĞLIK

Evde çamaşır kurutmak akciğer hastalığı nedeni!

Evde çamaşır kurutmayın: Akciğer hastalığına neden oluyor

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay, evde kurutulan çamaşırın içerideki nemi yüzde 30 artırdığını söyledi. Başay, "Odadaki nemin artması da astım ve kronik akciğer hastalarını etkiler. Nemin gelişmesiyle birlikte 'küf' denilen mantarlar ortaya çıkar. Bunların yaydığı sporlar ise, başta enfeksiyona ve akciğer hastalıklarına neden olur" dedi.

Haber Merkezi DHA
Evin içinde çamaşır kurutmak, solunum yolları hastalıklarına neden oluyor.
Evin içinde çamaşır kurutmak, solunum yolları hastalıklarına neden oluyor.

Havaların soğuması ve son yıllarda artan site hayatının getirdiği bazı kurallar nedeniyle çamaşırlar da evlerinde kurutulmaya başlandı. Medicana International Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay, kış aylarında kalorifer üzerinde ya da evin içinde çamaşır kurutmanın, solunum yolları hastalıklarına neden olabileceğini söyleyerek, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Koca 112 operatörlüğü yaptı: Hastaya ambulans gönderdi
HAYAT
Sağlık Bakanı Koca 112 operatörlüğü yaptı: Hastaya ambulans gönderdi

Medicana International Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay

'Küfler, akciğerde iltihaba neden oluyor'

Başay, çamaşırı evin içinde kurutmanın, içerideki nemi yüzde 30 arttırdığı kaydederek şöyle konuştu:

  • "Odadaki nemin artması da astım ve kronik akciğer hastalarını etkiler. Çamaşırlar odada kurutulduğu zaman aşırı derecede nem gelişiyor. Nemin gelişmesiyle birlikte 'küf' denilen mantarlar ortaya çıkar. Bunların yaydığı sporlar ise, başta enfeksiyona ve akciğer hastalıklarına neden olur. Hastanın var olan akciğer hastalığını kötü anlamda etkiler.
  • Akciğer hastalığı olmasa bile küfün ortamda bulunması enfeksiyonlara zemin hazırlar, kişinin bağışıklık sistemini düşürür. Bu da yine enfeksiyonlara ve diğer hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Küfün aşırı ortamda bulunması ağır pnömonilere (akciğerin iltihabı) neden olan 'aspergillus' denilen bir mantarın oluşmasına yol açar. Bu mantar da akciğerlerde pnömoni oluşmasına neden olabilir. 'Aspergillus' küften oluşan bir tür mantar hastalığıdır. Akciğerde ağır zatürrelere neden olabilir. Bu da hastanede yatarak, tedavi gerektirebilecek derecede sıkıntı yaratabilir."

Cepten fıtık teşhisi
HAYAT
Cepten fıtık teşhisi

'Az kullanılan odada kurutulmalı'

Dr. Başay, kış aylarında kimsenin çamaşırını dışarıya asmak istemediğini söyleyerek, şu anki teknolojide kurutma makineleri ya da çok yüksek devirlerde kurutan çamaşır makinelerinin mevcut olduğunu kaydetti. Bu yöntemleri uygulamanın dışında mutlaka çamaşırı dışarı ya da pencere pervazlarına asmanın önerilen yöntemler arasında olduğunu vurgulayan Dr. Başay, "Kişi eğer çamaşırı evin içerisine asacaksa, yattığı odada bulunmaması gerekiyor. Çünkü küf duvarlara yapışıyor ve sağlığımıza zarar verdiği gibi zamanla eve de zarar veriyor. Duvarlarda renk değişimine ve kötü kokuya da neden olabiliyor. Çamaşırları illa evde kurutacaksak, mümkün olduğu kadar az kullanılan odada kapıyı kapalı vaziyette çamaşırları kurutmak ve daha sonra odayı havalandırmak iyi bir yöntem olabilir" dedi.

'Kokulu deterjan kullanılmamalı'

Özellikle astım ve kronik bronşit hastalarının, kokulu deterjanları kullanmamaları yönünde uyarıda bulunan Dr. Başay, "Yaydıkları keskin koku nedeniyle hastalara zarar veriyor. Mümkünse kokusuz deterjan kullanmak ve çamaşırları çok iyi durulamak başka bir yöntemdir. Bu tür hastalara ortaya çıkacak öksürük, ateş, nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve hırıltılı solunum gibi şikâyetler ortaya çıkarsa, mutlaka Göğüs Hastalıkları Polikliniği’ne başvurmaları gerekmektedir" diye konuştu.

Daha dikkatli olacağız

Çamaşırları olabildiğince dışarıya asmaya çalıştıklarını söyleyen Semra Ağca, "Evin içerisinde de kalorifere yakın mesafede asmaya çalışıyorum. Ben de bundan sonra dikkat edeceğim. 3 kızım var, çocuklarımın sağlığı için daha dikkatli olacağım" dedi. Kış ayında çamaşırlarını dışarı asamadığını kaydeden Damla Pekküçük de, "Evin içerisinde çamaşırları kurutmaya çalışıyorum. Bu uyarından sonra sağlık açısından daha dikkatli olacağız" diye konuştu.

İki askeri şehit eden teröristlere ceza yağdı

İki askeri şehit eden
teröristlere ceza yağdı

11 teröristten 7'sine üçer kez ağırlaştırılmış müebbet.
İlk kırmızı uyarı

İlk 'kırmızı' uyarı

Meteorolojiden Antalya için aşırı yağış uyarısı yapıldı.
Kürsüden indi

Kürsüden indi

​TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi.
İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesi

İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesi

​Erdoğan'dan Nobel'in ırkçı yazara verilmesine tepki.
Son 20 gün<br>Bu fırsatı kaçırmayın

Son 20 gün
Bu fırsatı kaçırmayın

Kampanyalar hızlandı: ​32 bin lira peşinata sıfır araba...
Yüzde 65'i<br>kaçak ekiyor

Yüzde 65'i
kaçak ekiyor

Günlük 50 bin TL'lik kazanç iştah kabartıyor.

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Albayrak Medya'nın yeni sitesi Gzt Lokma, en iyi kişisel gelişim uygulaması seçildi.
Bir aydan az<br>bir zaman kaldı

Bir aydan az
bir zaman kaldı

​Açılış töreni Erdoğan ve Putin'in katılımıyla İstanbul'da olacak.
289 davasının 271'i karara bağlandı

289 davasının 271'i karara bağlandı

​Adalet Bakanlığından darbe davalarına ilişkin açıklama yapıldı.
Haftanın futbolcusu <br>Fenerbahçe'den

Haftanın futbolcusu
Fenerbahçe'den

​Süper Lig'de 14. haftanın 11'i belli oldu.

Terör örgütü<br>sivil bir eve tuzak kurdu

Terör örgütü
sivil bir eve tuzak kurdu

565 havan mühimmatı ele geçirildi.
Gizemi çözülemiyor

Gizemi çözülemiyor

​-30'da bile donmuyor, ölen balıklar özel mezarlıklara defnediliyor.
Türk F-35'lerini <br>satın alacaklar

Türk F-35'lerini
satın alacaklar

Teslim edilmeyen uçaklar için ABD'den flaş karar.
Konya'dan acı haber

Konya'dan acı haber

Kerpiç ev çöktü: 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
G.Saray'da 4 eksik

G.Saray'da 4 eksik

​Sarı-kırmızılıların PSG maçı kadrosu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.