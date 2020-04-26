Evdeki rahatlığı sokağa taşıyın

İster Fas’ın egzotik havası, ister 40’ların dramatik sitili, isterse 60’ların bohem tarzı; kaftan yaz gardrobumuzun zamansız ve vazgeçilmez parçası olarak yeni yorumları ile trendlerin vazgeçilmez kahramanı. Çok farklı renk ve boylarda, daha modern görüntüsü ile coğrafi sınırlarının dışına çıkarak bütün moda dünyasını etkisi altına almayı başardı.

Oscar de la Ranre

EVDEKİ GİBİ RAHAT

Zorunlu karantina günlerinde neredeyse bütün vaktimizi pijamalar ya da en rahat giysilerimiz içerisinde geçirirken; özenle hazırlanıp rahatça sokağa çıkıp işimize, okulumuza döndüğümüzde tekrar formal giysiler giymek zorunda kalacağız. Peki yaz sıcakları ile beraber, hem şık, hem rahat hissedeceğimiz giysi alternatiflerini ne olabilir? Tartışmasız kaftanlar bu listenin ilk sıralarında yer alıyorlar.

ÜNLÜ MODA EVLERİNE GİRDİ

Elie Saab

Son yılların daha da revaçta olan parçası kaftan, Elie Saab’tan Oscar de la Renta’ye, Tory Burch’ten Carolina Herrera’ya kadar birçok ünlü moda evinin her sezon koleksiyonları arasına girmeyi başarıyor. Aslı Farsça Haftan olan, palto ya da üst elbise olarak kullanılan kaftanın tarihi Hz. Adem AS kadar gittiği rivayet ediliyor. Osmanlı İmparatorluğunda lüks, güç ve itibar simgesi olarak kullanılan kaftanlar yalnızca siyasi gücün değil, o dönemlerin zevkinin, yaratıcılığının ve zenginliğinin de göstergesiydi. Fas, Tunus gibi Kuzey Afrika ülkeleri ile orta doğuda sade ve gündelik kıyafet olarak, hem erkek hem kadınlar tarafından yüzyıllardır kullanılıyor. Daha çok Doğu ya, Asya’ya ve İslam kültürüne ait olan kaftan; 1950’lerle beraber batılı moda tasarımcıları tarafından koleksiyonlarına dahil edilmeye başlandı. 1960 yılların bohem yaşam tarzı ile beraber kaftan Avrupa’da popülerliğini artırdı. Modacılar kaftanın etnik geçmişinden etkilendikleri gibi, Elizabeth Taylor gibi ünlü sinema yıldızların tercihlerinden de esinlenmişlerdir. Günümüz kadının tercihlerine göre modernize edilen kaftanlar bu gün sokak stilinde de çokça kullanılır oldular.

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TEK PARÇA İLE 4 STİLL

Kaftanlar daha çok plaj kıyafeti olarak kullanılsa da kusurları gizleyen ama aynı zamanda şık ve gösterişli haliyle büyük moda sahnesine geri döndü. V ya da sıfır yaka; önden tamamen açık ya da elbise şeklinde, ama çoğunlukla bileklere kadar uzun ve çok bol kolları olan dökümlü bu giysi parçası, ister günlük olarak veya kutlamalarda giyilmek üzere gardırobunuza zarafet katacaktır. Keten kumaşlardan ipek empirmelere, kadifeden şifon kumaşlara kadar bir çok farklı kumaş seçeneği vardır. “Tek beden herkese uyar” özelliği ile kaftanlar, her beden kadına uyabilecek, özellikle bel ve basen bölgesindeki fazla kiloları kapatıcı özelliği ile de mükemmel bir giyim seçeneğidir.

TESETTÜRE DE UYGUN

Çeşitli tasarımlarda, renklerde, farklı uzunluklarda ve çok yönlü kumaşlarda bulunan bir kaftan, doğru kullanılmış aksesuarlarla çok amaçlı bir giysi olarak yaz sezonunun kurtarıcısı olabilir. Muhafazakar tasarımı sayesinde başörtüsü ile de rahatça kullanabileceğiniz gibi; jean, deri pantolon gibi farklı parçalarla kombinleyerek daha sofistike, iddialı bir görüntü elde edebilirsiniz. V yakalı empirme bir kaftana deri kemerler, süet botlar, püsküllü çanta, kolye ve bileziklerle birlikte kullanarak bohem bir şıklık elde edebilirsiniz. Organik ketenden yapılmış sade, toprak tonlarındaki bir kaftan elbise, uzun kolyeler, deri sandaletler ve hasır bir şapka ile sizi still sahibi yapabilir.

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GECELERE UYGUN GİYSİ

Desenli ipek kaftan hırkanızı bir elbisenin üzerine giyip, modern clutch çantanız, ten ya da gold rengi topuklu ayakkabılarınız ve mücevher küpelerinizle rahat ve lüks görüntüyü aynı anda elde edebilirsiniz. Diz altı kaftan ceketinizi kadife makosenler, kaşmir bir kazak ve deri bir pantolonla giyerek, iş yemekleriniz için çabasız ama etkileyici bir kombin elde etmiş olursunuz.

Gömlek elbiselerin esin kaynağı

Fotoğraf: Arşiv