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Evden çalışanlar mutlu mu, mutsuz mu?

Evden çalışanlar mutlu mu, mutsuz mu?

Koronavirüs salgını sebebiyle evde kaldığımız süreçte değişen çalışma düzeni araştırıldı. Bu dönemde çalışanların çoğu işe gitmeyi sürdürdü ancak genellikle kısıtlı gün ve saatlerde çalıştılar. Evden çalışanlar ise çok daha farklı deneyimler yaşadı. Araştırma bu dönemde çalışanların neleri farklı yaptığına ve memnuniyetlerine ışık tutuyor. İşe gitmeyenleri en çok mutlu eden uygulamalar arasında, rahat giyinmek, makyaj yapmak veya traş olmak zorunda kalmamak ile iş ortamında çevredekileri rahatsız edebilecek yiyecekleri rahatça yiyebilmek var. Araştırmanın sonuçlarını gelin birlikte inceliyelim.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan süreçte çalışanların durumlarını ortaya koyan detaylı bir araştırma gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre; görüşülen kişilerin yüzde 61’i öğrenci, ev hanımı, emekli veya işsiz oldukları için çalışmadıklarını, yüzde 31’i işe gitmeye devam ettiklerini, yüzde 8’i ise evden çalıştıklarını belirtti.

İşe gitmeyi sürdürenlerin büyük çoğunluğu (yüzde 89), eskiye göre daha sakin bir ortamda çalıştıkları için işe daha iyi odaklandıklarını ifade etti.

Evden çalışmanın dramı: İş bitmiyor, bilgisayar hiç kapanmıyor
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Evden çalışmanın dramı: İş bitmiyor, bilgisayar hiç kapanmıyor

Beş kişiden dördü sınırlı zamanlarda çalıştı

Araştırma şirketi Barem tarafından yapılan çalışmaya göre, işe giden her beş kişiden dördü sınırlı gün ve saatlerde çalıştıklarını belirtti.

Sınırlı saatlerde çalışanların çoğu (yüzde 55) bu durumdan memnun kaldığını söyledi. Sınırlı gün ve saatlerde çalışmak, evdeki sorumluluklarına daha fazla zaman ayırabildikleri için kadınları daha çok memnun etti.

Evden çalışmanın dramı: İş bitmiyor, bilgisayar hiç kapanmıyor
FOTOĞRAF 14
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Herhalde ofis çalışanları hiç bu kadar uzun süre uzaktan çalışmamıştı. Bu dönemde şef ve ekip liderleri, çalışanları evlerinde de motive ve üretken tutmaya çalışıyor.
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Peki işyerine dönüşen evlerdeki en büyük zorluk nedir? Siber güvenlik kuruluşu ESET, geçen yıl yapılan ama tam da bu günlere ışık tutan bir araştırmaya dikkat çekiyor.
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Araştırma, sosyal medya içeriği konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Buffer tarafından, uzaktan çalışmanın fayda ve zorlukları üzerine hazırlanmış. ESET Kıdemli Güvenlik Uzmanı Tony Anscombe’in paylaştığı araştırmaya 2 bin 500 uzaktan çalışan katılmış.
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Katılımcıların yüzde 22’sine göre en büyük zorluk, mesai süresi bitse de işin sona ermemesi. Yani işten sonra bilgisayarı kapatamama sorunu.
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Listedeki iki numara, yüzde 19 oranında yalnızlık duygusu iken onu yakından takip eden üçüncü konu olarak ise yüzde 17 ile işbirliği yapmanın zorluğuna işaret edilmiş.
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Dördüncü büyük zorluk olarak da yüzde 10’luk oranla, evdeki dikkat dağıtıcı unsurlar gösterilmiş. Bu arada araştırma, uzaktan çalışmayı da geçici bir trend olarak değil, kalıcı bir unsur olarak tanımlamış. Katılımcıların yüzde 99’u bu şekilde çalışmayı sürdürmek istediklerini belirtmiş.
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Global düzeyde çok geniş bir kitlenin şu günlerde ev ofis deneyimi yaşadığına dikkat çeken Anscombe, kendi tecrübelerinden de yola çıkarak, dengeyi yakalayabilmek adına şu tavsiyelerde bulundu:
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Global düzeyde çok geniş bir kitlenin şu günlerde ev ofis deneyimi yaşadığına dikkat çeken Anscombe, kendi tecrübelerinden de yola çıkarak, dengeyi yakalayabilmek adına şu tavsiyelerde bulundu:
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•Normal iş günü takvimi mümkün olduğunca korunmalı; eğer iş normalde sabah 8-10 arasında başlıyorsa ve öğle yemeği 12-14 arasında bir yerdeyse, bu programı sürdürmeye çalışın. Rutinler iyi.
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•Normal koşullarda, öğle yemeğinde 30 dakika dışarı çıkıyorum. “Dışarı” demek artık “evden çık” demek. Markete gidiyorum, kahve içiyorum ya da birkaç blok sokaklarda turluyorum. Elbette, geçerli tecrit kurallarına göre. Bana güvenin, söz konusu bu ara, öğleden sonra üretkenliğini artıracak.
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•Normal e-posta sisteminin dışında tek bir iletişim platformunda kalıyorum ve öylesini tavsiye ediyorum. Örneğin Slack, Zoom, Skype veya mevcut diğer birçok iletişim veya sohbet platformlarından biri.
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•İletişimin belirlenen platform üzerinden akmasını sağlayın, katılmayan meslektaşlarınızı izleyin ve onlara ulaşın.
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•Deneyimli uzak çalışan olan bazı personeliniz varsa, yeni duruma zorlananlar açısından danışman olarak kullanın.
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•Ofiste gerçekleşen sosyal etkileşim tartışmalarının normal şekilde devam edebilmesi için isteğe bağlı olarak ekibinizle sanal öğle yemeği oluşturun.
Evden çalışmanın dramı: İş bitmiyor, bilgisayar hiç kapanmıyor
Karantina günlerinde evden çalışmanın bir numaralı zorluğu nedir? Yapılan bir araştırmaya göre en büyük zorluk, mesai saatinden sonra da bilgisayarın çalışmaya devam etmesi.


Evden çalışanlar daha mutlu

Araştırmaya katılanların yüzde 8’i evden çalıştığını belirtti. Evden çalışanların büyük çoğunluğu her zamankinden farklı olarak daha rahat giyindiğini, işe daha iyi odaklandığını, çalışma saatlerini bir ölçüde kendi ayarladığını, işe gitmek için makyaj, traş olma gibi özel bir hazırlık yapmadığını, yemek seçiminde daha rahat olduğunu, soğan, sarımsak gibi yiyecekleri rahatça yiyebildiğini, iş toplantılarını internetten yaptığını ve daha uzun saatler çalıştığını söyledi.

Salgından sonra iş yaşamı: Evden çalışmayı sevdik!
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Salgından sonra iş yaşamı: Evden çalışmayı sevdik!

Ancak evden çalışanlar, eğer dahauzun saatler çalışıyorlarsa bu durum onları memnun etmiyor.

Evden çalışmak verimi artırıyor
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Evden çalışmak verimi artırıyor

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