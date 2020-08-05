Evden çalışanlar mutlu mu, mutsuz mu?

Koronavirüs salgını sebebiyle evde kaldığımız süreçte değişen çalışma düzeni araştırıldı. Bu dönemde çalışanların çoğu işe gitmeyi sürdürdü ancak genellikle kısıtlı gün ve saatlerde çalıştılar. Evden çalışanlar ise çok daha farklı deneyimler yaşadı. Araştırma bu dönemde çalışanların neleri farklı yaptığına ve memnuniyetlerine ışık tutuyor. İşe gitmeyenleri en çok mutlu eden uygulamalar arasında, rahat giyinmek, makyaj yapmak veya traş olmak zorunda kalmamak ile iş ortamında çevredekileri rahatsız edebilecek yiyecekleri rahatça yiyebilmek var. Araştırmanın sonuçlarını gelin birlikte inceliyelim.
Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan süreçte çalışanların durumlarını ortaya koyan detaylı bir araştırma gerçekleştirildi.
Araştırmaya göre; görüşülen kişilerin yüzde 61’i öğrenci, ev hanımı, emekli veya işsiz oldukları için çalışmadıklarını, yüzde 31’i işe gitmeye devam ettiklerini, yüzde 8’i ise evden çalıştıklarını belirtti.
İşe gitmeyi sürdürenlerin büyük çoğunluğu (yüzde 89), eskiye göre daha sakin bir ortamda çalıştıkları için işe daha iyi odaklandıklarını ifade etti.
Beş kişiden dördü sınırlı zamanlarda çalıştı
Araştırma şirketi Barem tarafından yapılan çalışmaya göre, işe giden her beş kişiden dördü sınırlı gün ve saatlerde çalıştıklarını belirtti.
Sınırlı saatlerde çalışanların çoğu (yüzde 55) bu durumdan memnun kaldığını söyledi. Sınırlı gün ve saatlerde çalışmak, evdeki sorumluluklarına daha fazla zaman ayırabildikleri için kadınları daha çok memnun etti.
Araştırmaya katılanların yüzde 8’i evden çalıştığını belirtti. Evden çalışanların büyük çoğunluğu her zamankinden farklı olarak daha rahat giyindiğini, işe daha iyi odaklandığını, çalışma saatlerini bir ölçüde kendi ayarladığını, işe gitmek için makyaj, traş olma gibi özel bir hazırlık yapmadığını, yemek seçiminde daha rahat olduğunu, soğan, sarımsak gibi yiyecekleri rahatça yiyebildiğini, iş toplantılarını internetten yaptığını ve daha uzun saatler çalıştığını söyledi.