Yapılan araştırmalara göre evden çalışmak verimi artırıyor.

ABD'de yapılan bir araştırmada evden çalışmanın verimi artırdığı ortaya çıktı. Yapılan bir ankette ABD'lilerin üçte kisi evde daha verimli çalıştığını söyledi. Araştırma sonucunda ayrıca kendini yalnız hisseden ve işleri başkalarına bağlı olan insanların daha verimsiz çalıştıkları ortaya çıktı.

Evden çalışma ile iş ve sosyal hayatın daha dengeli tutulduğunu ve zamanın iyi yönetildiğini belirten katılımcılar bu sayede üretkenliklerinin arttığını belirtti.

1 milyon vaka ve 76 binden fazla ölümün yaşandığı ABD'de 33 milyon kişi işsiz kalırken milyonlarca insan da evden çalışmaya başladı.

Google ve Facebook gibi şirketler çalışanlarına 2021'e kadar evden çalışma izni verdi.