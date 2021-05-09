Evden sanata yol var ​

Eve kapanma döneminde sanatsal etkinlikleri takip etmek isteyen her yaştan sanatsever için kısa bir sanal tur yaptık. İlk durağımız İstanbul Modern Sanat Müzesi. Bugüne kadar pek çok önemli etkinliğe vergiye ev sahipliği yapan İstanbul Modern Sanat Müzesi bu defa koleksiyonundan bir seçki yaparak internet sitesi üzerinden sanatseverlerle buluşuyor. Yapıtlara dair görseller ve açıklayıcı metinler sanal ortamda izleyiciye sunuluyor. Neler var diye şöyle bir göz attığımızda karşımıza üç önemli koleksiyon çıkıyor: “Sanatçı ve Zamanı” ile “Şimdinin Peşinde” koleksiyon sergileri ve “Lütfi Özkök: Portreler” adlı fotoğraf sergisi sanal turlarıyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İstanbul Modern’in YouTube kanalında ise küratör ve müze eğitmenlerinin anlatımlarıyla yapıt ve sanatçı tanıtım videoları yayınlanıyor.
ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL TUR
- Müze, “Sanatçı ve Zamanı” sergisini çocuklara özel hazırlanan Sanal Dedektifler adlı eğitim programıyla gezdiriyor. TAİDER desteğiyle tüm çocuklara ücretsiz olarak sunulan Sanal Dedektifler; sesli tur, soru ve bilgi kartları ile Sanatçıların İzinde etkinlik videolarından oluşuyor. Okul gruplarına yönelik olarak “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” sergisine paralel hazırlanan çevrimiçi sergi turu da çocuklar için düzenleniyor. Hafta sonları çocuklara yönelik gerçekleştirilen Çevrimiçi Modern ve Çağdaş Sanat Programı’nda ise 4-12 yaş arası çocuklara atölyeler düzenleniyor. Manzaranın Dönüşümü, Lirik mi, Geometrik mi?, İlham Veren Kübizm başlıklı atölyeler 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Ayrıca İstanbul Modern Sinema da mayıs ayı içinde yepyeni programıyla sinemaseverlere çevrimiçi film keyfi sunacak.