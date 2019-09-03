Hayat Evinde 500 saksı çiçekle yaşıyor
AKTÜEL

Evinde 500 saksı çiçekle yaşıyor

Evinde 500 adet çiçeğe bakan Firdes Güler, çocukluk yaşlarından beri ilgi duyduğu çiçeklere evinde gözü gibi bakıyor. Güler, çiçeklerin kolesterolüne iyi geldiğini söylüyor.

Haber Merkezi IHA
​Firdes Güler​
​Firdes Güler​

Edirne’nin ilçesi Keşan’da yaşayan 65 yaşındaki Firdevs Güler yalnız yaşadığı evinde kendisini çiçeklerine adadı. Çocukları evlenip yuvadan uçan ardından eşi vefat eden Güler, evinde yalnız kaldı.

"Yalnız kalınca daha çok onlara yöneldim, kızım bana ’uğraşılır mı anne bu kadar çiçekle?’ diyor, oysa ben onlarla nasıl mutluyum, biliyor musun. Bu kış benim kolesterolüm yüksekti, bir ay önce gittim tekrar ölçtürdüm baktım normale dönmüş. Çiçekler düşürdü benim kolesterolümü mutluyum" diyerek çiçeklerle ilgilenmenin sağlığına iyi geldiğini söyledi.

Firdes Güler'e ait ev.

Çiçeklerin yanında sebzede yetiştiriyor

Evinde yaklaşık 500 saksı bitki baktığını belirten Güler, "Geçenlerde oğlan bana anne saysana çiçekleri dedi ama ben hiç saymadım ama 500 saksıyı geçmiştir. İçerileri de çiçekle dolu. Her camım da çiçek var" diyerek en çok sardunya çiçeğinin olduğunu ve kendisine yetecek kadar da sebze yetiştirdiğini ifade etti.

İsteyenlere çiçek de veren Firdevs Hanım, "Biri ister veririm, saksıyla da veriyorum, ama diyorum ki ben veririm ama sizde kurur onlara benim gibi bakamazsınız" diyerek gözünden bile sakındığı çiçeklerine kimsenin onun gibi bakamayacağından korktuğunu dile getirerek açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"İnanmazsın benim denizde de evim var, ben çiçeklerim için denize de gitmiyorum burada daha mutluyum. Gidemiyorum çünkü onlar da bir canlı, ilgi istiyor bakım istiyor. Kızım bana kızıyor, diyor ki ’seneye bu kadar çok ekme’, diyorum ’seneye daha çok ekeceğim’, elim ayağım tuttuğu kadar çiçek ekeceğim."

REKLAM

Çiçekleriyle konuşuyor

Çiçek bakımının oldukça zahmetli olduğunu anlatan Güler, "Günde en az 3 saatim gidiyor. Dün mesela bütün gün uğraştım, sarı yapraklarını topladım, kuru çiçeklerini topladım. Benim tek işim bu da değil üstelik. Kur’an okuyorum, mevlit okuyorum, cenaze yıkıyorum. Çok işim var ama çok mutluyum, bir çocuk nasıl yeni bir oyuncak alır da mutlu olur ya, ben onlarla uğraştığım zaman o kadar mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

Çiçekleriyle konuştuğunu da söyleyen Güler, "Önceden bir çoğunun isimleri vardı. Şimdi artık isimleri bıraktım, ’hepinizi çok seviyorum sakın üzülmeyin, hepinizi ayrı ayrı seviyorum’ diyorum" diye konuştu.

Toroslardan gelen lezzet: Deri peyniri
HAYAT
Toroslardan gelen lezzet: Deri peyniri

Çin salatalıkları 1 metreye ulaştı: Paniğe kapıldılar
GÜNDEM
Çin salatalıkları 1 metreye ulaştı: Paniğe kapıldılar
Önemli düşüş kaydettik

Önemli düşüş kaydettik

​Bakan Albayrak, enflasyon yıl sonu verilerini işaret etti.
Başlarım sizin Kürdistan davanıza

'Başlarım sizin Kürdistan davanıza'

HDP'liler oğlunu PKK'dan kurtarmak isteyen ailelere saldırdı.
600ü aşkın başvuru

600'ü aşkın başvuru

RTÜK Başkanı platformları açıkladı.
Donanmalar <br>karşı karşıya!

Donanmalar
karşı karşıya!

Türk ve Yunan gemileri aynı saatte, aynı sularda olacak.
700 teröriste<br> ortak eğitim

700 teröriste
ortak eğitim

​ABD, Suriye'de yeni bir skandala imza attı.
Elektronik haciz tüm yurtta!

Elektronik haciz tüm yurtta!

Vergi borcu olanlar bu haberi dikkatle okusun.
Gerçek ortaya çıktı

Gerçek ortaya çıktı

Mezarlıktan gelen sesler Aydın'ı ayağa kaldırmıştı.
Tehlike<br>kapıya dayandı

Tehlike
kapıya dayandı

İstanbul genelinde 2 bin 500 korsan tespit edildi.
Levyeyle yıktılar!

Levyeyle yıktılar!

​Mimar Sinan'ın eseri restorasyon kurbanı oldu.
Parktan sonra<br>suya da zam geldi

Parktan sonra
suya da zam geldi

İşçi kıyımının ardından zam yağmuru başladı.
Bir anne daha!

Bir anne daha!

Oğlunu PKK'dan kurtarmak HDP'nin kapısına dayandı.
İstismara sert tepki!

İstismara sert tepki!

Diyanet, ÖNDER ve KADEM ayrı ayrı bildiri yayımladı.
3 ay mağarada <br>bekletiyorlar

3 ay mağarada
bekletiyorlar

​Kilosu 60 liradan alıcı buluyor.
Sahih-i Buhari<br>10 günde hatmedildi

Sahih-i Buhari
10 günde hatmedildi

500 öğrenciye icazet sertifikaları takdim edildi.
Süper Lig'in <br>en pahalı 11'i

Süper Lig'in
en pahalı 11'i

​Güncelenen kadroda tek Türk futbolcu yer aldı.
B planı da<br>C planı da var

B planı da
C planı da var

Akar, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki uçuşa katıldı.
Enflasyon<br> rakamları açıklandı

Enflasyon
rakamları açıklandı

​Ağustos ayında yıllık TÜFE yüzde 15,1 oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.