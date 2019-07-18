Hayat Evinde 80 kedi ile yaşıyor
AKTÜEL

Evinde 80 kedi ile yaşıyor

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Meltem İşgörür (56), evinde 80 kediye bakıyor. Kediler için evinde özel alanlar oluşturan İşgörür, gününü onları besleyerek, bakımlarını ve tedavilerini yaparak geçiriyor. İşgörür, 15'i engelli olan kedinin sahiplendirilmesi için de çağrıda bulunarak, "Gözleri görmeyen yavru bir kedinin yaşadığı acıyı hissedebiliyorum. Yapabilseydim, onlara gözlerimi bile verirdim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Meltem İşgörür
Meltem İşgörür

Konak'ta emekli barmen Meltem İşgörür, yaşamını 12'si görme, 3'ü fiziksel engelli olmak üzere 80 kediyle aynı evde sürdürüyor. Evini kedilere uygun olarak dizayn eden İşgörür, vaktinin tamamını da onların bakımı, ilaçları ve beslenmesi için harcıyor. Evindeki kedileri zaman içinde sahiplendirirken, kendisine getirilen yeni kedileri de evinde ağırlıyor. Bugüne kadar yüzlerce kediye bakan İşgörür, onları yeni yuvalarına kavuşturuyor.

Toplumda engelli kedilerle ilgili daha büyük bir farkındalık oluşması gerektiğini ifade eden İşgörür, "Engelli kedilerin daha çok sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben, gözleri görmeyen yavru bir kedinin yaşadığı acıyı hissedebiliyorum. Kalabalıkta yemek yiyebilmeleri bile çok zor. Diğer kediler onlara vuruyor. Yapabilseydim, onlara gözlerimi bile verirdim. Bu yavruları sahiplensinler, çünkü kendi işlerini göremiyorlar" dedi.

Maaşının hepsini kediler için harcıyor

Yaklaşık 6 yıldır kedilere baktığını söyleyen İşgörür, "Benim yaklaşık 30 yavrum var ve şu anda elimde yavru kedi maması yok. Artık ellerimi dahi kullanamayacak kadar yorgunum. Gece gündüz onlarla ilgileniyorum. Tam teşekküllü olarak hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyorum, onları veterinere götürüyorum. Günde yaklaşık 5 saat kadar uyuyabiliyorum, onun dışında sürekli onlarla ilgileniyorum. Dışarıya bile en fazla bir saat çıkabiliyorum. Yetişemiyorum ve hayvanseverlerin bana destek olmasına ihtiyacım var. Hayvanlara daha çok yardımcı olmak istiyorum. Emekliyim ve emekli maaşımın tamamını kedilere harcıyorum. Hatta bankalara bile borçlanıyorum. Veterinere her gittiğimde en az 100 TL veriyorum" diye konuştu.

REKLAM

Hepsinin keyfi yerinde

Evde annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığını söyleyen İşgörür, "Ben evimi barınağa çevirdim. Ev içinde her şey dökülüyor, kırılıyor fakat onlar da, biz de mutluyuz. Sürekli bir oyun hali var, dolayısıyla hepsinin keyfi yerinde. Ölüm oranı yüzde 10 diyebilirim. Hastalıkları, yatıştırmayı ve ilaçları kullanmayı öğrendim. Biraz da anne sevgisiyle yaklaşınca, ölümleri yavaşlattık. Oturduğumuz muhit hayvansever, ancak bazen olumsuz tepkiler de alıyoruz. Buraya denetim amaçlı gelenler oldu, ancak herhangi bir yaptırım uygulamayacaklarını söylediler. Çünkü burada her şey temiz, hayvanlar çok iyi durumda. Ben hayvanlara seve seve bakıyorum ve sahiplendirmeye çalışıyorum. Onlara bakmak her şeye değer. Bu dünyanın en güzel duygusu. Yorgunluktan yatağa sürünerek gidiyorum, ama en kaliteli yerlere gitsem bile bu kadar keyif alamam" dedi.

Demir oranı kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor
HAYAT
Demir oranı kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor

Atık ağaçlara ebru sanatıyla renk veriyor
HAYAT
Atık ağaçlara ebru sanatıyla renk veriyor

Sinop'ta arkeologları şaşırtan iskelet
HAYAT
Sinop'ta arkeologları şaşırtan iskelet
40 bin araca af

40 bin araca af

ÖTV'nin yüzde 25'ini ödeyen aracını teslim alacak.
Türkiye NATOdan çıkartılacak mı?

Türkiye NATO'dan çıkartılacak mı?

NATO Genel Sekreteri: Türkiye S-400'lerden çok daha fazlası.
21 kişi kurtarıldı

21 kişi kurtarıldı

Düzce'de selde mahsur kalanlara ulaşıldı.
Kandil<br> havadan vuruldu

Kandil
havadan vuruldu

Pençe ile koordineli harekatta mevziler imha edildi.
Bu çiçeği <br>koparan yandı

Bu çiçeği
koparan yandı

​60 bin lira ceza uygulanıyor.
Ünlü lokantacıya FETÖ'den hapis

Ünlü lokantacıya FETÖ'den hapis

"Ben bunlardan kopmak istedim..."
İstenen<br> ceza belli oldu

İstenen
ceza belli oldu

​Rötar nedeniyle personele hakaret etmişti.
İşe alımlar başladı

İşe alımlar başladı

Erdoğan'ın müjdesini verdiği fabrika tamamlandı.

S-400 sevkiyatı devam ediyor

S-400 sevkiyatı devam ediyor

Rusya'dan kalkan 15. kargo uçağı da Mürted'e indi.

4 il için<br>acil durum uyarısı

4 il için
acil durum uyarısı

Son dakika hava durum tahmininde görüldü.
Faizde büyük<br>indirim gelecek

Faizde büyük
indirim gelecek

​Yüzde 24'lük faizin yıl sonuna kadar yüzde 17'ye çekilmesi bekleniyor.
Allah belanızı versin

Allah belanızı versin

​Tunceli'de katledilen Nupelda ile Ayaz, PKK'nın ne ilk ne de son kurbanı.
Terör bu sefer<br>Erbil'den vurdu

Terör bu sefer
Erbil'den vurdu

​25 yıl sonra ilk kez bir diplomatımız şehit edildi.
Emniyet Genel<br>Müdürü değişti

Emniyet Genel
Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.
FETÖ'nün 10 taktiği

FETÖ'nün 10 taktiği

​FETÖ'nün sosyal medyada kullandığı yöntem ve taktikler deşifre edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.