Hayat Evinin bahçesindeki odayı müzeye çevirdi
KÜLTÜR SANAT

Evinin bahçesindeki odayı müzeye çevirdi

Evinin bahçesindeki odayı müzeye çevirdi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan Ahmet Bozdemir(54), çevresinden ve antika pazarlarından topladığı eski eşyaları, evinin bahçesine yaptığı özel odada sergiliyor. Bozdemir, mini müzesini bölge halkına, misafirlerine ve okullardan gelen öğrencilere açarak, nostaljik bir geçmiş yaşatıyor.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Bozdemir
Ahmet Bozdemir

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde uzun yıllar akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışıp, emekli olan 2 çocuk babası Ahmet Bozdemir (54), 10 yıl önce hobi amaçlı eski eşyaları toplamaya başladı. Köyündeki evlere tek tek giderek ve antika pazarlarını gezerek yüzlerce eski eşya topladı. Ardından da evinin bahçesine yaptırdığı özel odada sergilemeye başladı.

Bozdemir'in evindeki mini müzede 128 yıllık dikiş makinesi, 110 yıllık okka, antika hesap makineleri, 60 yıl öncesine ait takvim yaprakları, gramafon, tereyağ makinesi, taş el değirmeni gibi objeler bulunuyor.

Bozdemir'in evindeki mini müze.

Geçmişi gösteriyor

Edindiği her eski eşyanın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Ahmet Bozdemir, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Eski eşyaları toplayıp kar amacı gütmeden muhafaza ediyorum. Amacım, geçmişe sahip çıkıp, geçmişi geleceğe anlatmak. Buradaki malzemelerin çoğunu gençlerimiz ne yazık ki bilmiyorlar. İlk olarak 10 yıl önce bunu yapmaya karar verip, başlamıştım. Bu eşyaları gelen misafirlerime ya da duyup da görmek isteyenlere gösteriyorum. Kaç yılına ait olduklarını, ne amaçla kullanıldıklarını anlatıyorum. Ben bunları çevremdeki insanlardan topladım, köyümden topladım, hediye olarak gelenler oldu. Geçmişimizi göstermek amacıyla sergiliyorum.”

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