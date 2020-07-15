Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Evveli aşk ahiri aşk
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Evveli aşk ahiri aşk

Modern hayata direnmeye devam eden meddahlık kültürünün son temsilcilerinden olan Mehmet Beyazıt, meddah kıssalarını “Avcı Kekliği” adlı kitabında bir araya getirdi. Kitapta tasavvuf konularına farklı bir bakış getirilirken nefis terbiyesini ve seyr u sülûk meddah diliyle anlatılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avcı Kekliği Mehmet Beyazıt Serkitap (Erkam Yayınları) 144 sayfa 2020
Avcı Kekliği Mehmet Beyazıt Serkitap (Erkam Yayınları) 144 sayfa 2020

SALİH ZEKİ MERİÇ

Mehmet Beyazıt, yaşayan son meddahlardan birisi. Meddah geleneği modern hayata direnmeye devam eden, kökleri derin ve çok anlamlı bir anlatı geleneği. Hayatımızı modern alışkanlıklar işgal etse de, küçük büyük herkes teknolojinin efsunlu dünyasına müptela olsa da zaman zaman durup bizi bu güne getiren bazı değerleri aramak, bulmak ve izinden gitmek gerekiyor.

Başta Türk tiyatro geleneğinin temel taşlarını oluşturan yapıtlar olmak üzere, sözün ve hislerin aktarılmasında önemli bir araç olarak kullanılan meddah geleneği de türü azalmış sanatlar sınıfına girmek zorunda bırakıldı.

İslam ve sanatın bir türlü sağlam bir zemine oturtulamadığı coğrafyamızda son yüz yılda da ideolojik kavgalar ve Doğu- Batı çatışmasının sesleri arasında sanat hep akim kaldı ve İslam mensubu olan insanlar bir nevi sanat muktedirliğine sahip olamadı. Muktedir oldukları alanlar ise baskın müstevli akıl tarafından ötekileştirildi ve tahkir edildi. Oysa bize ait olan gösteri sanatları diyebileceğimiz Hacivat-Karagöz, Meddahlık, Ortaoyunu gibi sanatların çıkış felsefesinde insan ve insanın yüceliği düşüncesi yatmaktadır.

ASIRLIK EĞLENCE

Belki içinde insanları eğlendirmek ve güldürmek unsurları barındırsa da yıllar içinde olgunlaşan bu söz sanatlarının vermek istediği mesaj insanın kemale ermesi, varlığının gayesinin farkında olması ve kendini tanımasıdır. Zaten Avrupa menşe’li sanatlarla Doğu ve İslam kaynaklı sanatların en temel ayırıcı noktası da burasıdır. Avrupa menşe’li sanatların temelinde kilise vardır. Opera, başlı başına bir kilise ayini ritüelidir. Bale, insanın bedenini kutsallaştıran ve hatta beden istismarı yapan bir sanat anlayışının ürünüdür. Dolayısı ile biri gönle ve ruha hitap ederken diğeri ruhu yok sayan, fiziki güzellikte derinlik arayan bir anlayışın ürünüdür.

Ülkemiz topraklarından neş’et etmiş ve tamamen bize ait olan Meddahlık geleneği ise bir konuyu oynayarak anlatma sanatıdır ve İslam ülkelerinde oldukça yaygın bir gelişme alanı bulmuştur. Öbür gösteri türlerinde güldürüye ağırlık verilmesine karşılık meddahlıkta acıklı, duygusal, dinsel ve kahramanlıkla ilgili konulara rahatlıkla yer verilebiliyor. Aynı zamanda kıssahan diye anılan meddahlar, sarayda olduğu gibi halk arasında da büyük ilgi görmüş, özellikle kahvehanelerde İstanbullular’ın eğlence gereksinimini yüzyıllar boyunca karşılamıştır.

Meddah Kıssaları üst başlığı ile yayınlanan “Avcı Kekliği”nde yazar Mehmet Beyazıt, hayatını verdiği bu sanatı bir manada tecrübelerinin özü olarak okuyuculara sunmuş. 65 yaşındaki Beyazıt, 1972’den 79’a kadar bine yakın yer dolaşmış ve Anadolu insanından “kendini ve haddini bilme” dersleri almış. Deneyimli sanatçı, tasavvuf konularına farklı bir bakış açısı getirirken insanın nefis terbiyesini, seyr u sülûkunu ve kemâle ermesini bir meddah diliyle anlatmış. Herkesin kendince dersler çıkartabileceği zengin bir muhteva sunan kitap, dinlemek ve dinlenmek için okunması gereken müstesna eserlerden biri.

Abone Ol Google News
Başkomutan, silah ver bize!

Başkomutan, silah ver bize!

Azerbaycanlı kardeşlerimiz protesto için sokaklara döküldü.
Biz ölümüne, ölümüne!

Biz ölümüne, ölümüne!

O gecede kurşunların üzerine 'Recep Tayyip Erdoğan' diyerek yürüdüler.
Gurur duyuyoruz!

Gurur duyuyoruz!

15 Temmuz şehitlerimizin evlatları yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı.
Yeni Şafak<br>direniş noktalarındaydı

Yeni Şafak
direniş noktalarındaydı

​15 Temmuz'daki destansı mücadelenin izini sürdük.
Milletin destanı<br>dört yaşında

Milletin destanı
dört yaşında

​Vatanımızı hainlere teslim etmeyen kahraman şehitlerimiz yad edilecek.
İlk namazda<br>kaç kişi olacak?

İlk namazda
kaç kişi olacak?

​Ayasofya, 86 yıl sonra cemaatine kavuşacak.

Ayasofya'da bir<br>yanlışı düzelttik

Ayasofya'da bir
yanlışı düzelttik

​Erdoğan: Kültürel miras vasfını ecdadın yaptığı gibi koruyacağız.

​Erivan zorbalığı!

​Erivan zorbalığı!

​Bir dönem yaktıkları camilerde, şimdilerde domuz ve inek besliyorlar.

On dokuz<br>kahramana veda

On dokuz
kahramana veda

​Aradan geçen dört yılda onları da kaybettik.
Mısır işgaline<br>davetiye çıkardı

Mısır işgaline
davetiye çıkardı

​Hafter yanlısı Tobruk Meclisi'nden skandal karar.
Ateşkese bomba

Ateşkese bomba

​Türk-Rus ortak devriyesinde bombalı araç patlatıldı.
Yaralar<br>hızla sarıldı

Yaralar
hızla sarıldı

​O gecenin maliyeti 350 milyar dolar.
Ticarete<br>Suud engeli

Ticarete
Suud engeli

​Türkiye'nin ihracatını hedef alan uygulamaları devreye soktu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.