Eyüpsultan Lavanta Cenneti oluyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, lavanta bahçeleri oluşturulan alana giderek, ilk lavantaları bizzat kendi elleriyle dikti ve can sularını verdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken.

Bölgede, 15 bin metrekarelik alanda 15 bin lavanta dikimi yapılacak.

Ağaçlı’ya dikilen lavantalar yetişince bölge, hem turizm, hem de ekonomik olarak kalkınacak.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken.

BÖLGE HALKI ÇALIŞACAK, BÖLGE HALKI KAZANACAK

Oluşturulan lavanta bahçelerinde bölge halkı çalışacak. Bu sayede bölge halkının ev ekonomisine katkı sağlanmış olacak. Ayrıca lavantalarla yapılan çeşitli hediyelik eşya, esans ve içecek gibi şeylerin, lavanta bahçelerini görmeye gelen ziyaretçilere satışı da yine hem bölge ekonomisine hem de ilçe ekonomisine katkı sağlayacak.