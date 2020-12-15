Ezber bozan Kuşçubaşı biyografisi

Eşref Kuşçubaşı yakın tarihimizin en tartışmalı isimlerinden birisi. Bunun iki sebebi var. Birincisi, Teşkilat-ı Mahsusa’nın kurucusu ve ilk reisi olarak bilinmesi. İkincisi, Teşkilat-ı Mahsusa’nın sağlıklı bir tanımı yapılamadığı için Kuşçubaşı’nın doğal olarak Türk istihbarat tarihinin de en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilmesi.

Bu yüzden olsa gerek Eşref Kuşçubaşı, birçok çalışmanın konusu olmuştur. Cemal Kutay ile 1950’lerde başlayan popüler çalışmalar yerini 2000’lerde daha akademik çalışmalara bıraktı. Önce tarihçi Ahmet Efe konuyla ilgili yazdı, onu şimdilerde Arizona Üniversitesi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları Direktörü olan Benjamin Fortna takip etti. Tartışma tam bitti derken 2012 yılında Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nden doktorasını alan Polat Safi, Eşref Kuşçubaşı ile ilgili çalışmasını yayımlayarak literatüre kritik bir müdahalede bulundu.

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KUŞÇUBAŞI HAKKINDA

Safi, Eşref Kuşçubaşı’nın şu ana kadar büyük ölçüde değerlendirmeye alınmamış kişisel evrakını eleştirel bir biçimde okuyarak, bu evraktaki bilgileri Kuşçubaşı’nın hayatıyla ilgili öz bildirimi olarak kabul ediyor ve Kuşçubaşı’nın verdiği şahsi bilgilerle tarihsel veriler arasındaki farklılıklara odaklanıyor. Böylece, bu tartışmalı tarihi figürün gerçekliği nasıl algıladığına dair bir takım sonuçlara varıyor: Safi’ye göre Eşref, hayatını anlatırken sık sık yalan söylüyor, apaçık gerçekleri çarpıtıyor ve bazılarını ise yok sayıyor. Bu sayede, kendini olduğundan önemli, başarılı, ayrıcalıklı biri olarak gösteriyor. Bu bilgilerden yola çıkan Safi, Kuşçubaşı’nın narsisist kişilik örgütlenmesine sahip bir birey olduğunu belirtiyor ve daha sonra onun kişisel gelişim hikayesini bu veriler üzerinden tekrar inşa ediyor.

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Yakın tarihimizi ilgilendiren yalanlara örnek olarak Safi birçok konuyu masaya yatırıyor: Safi’ye göre, Kuşçubaşı’nın sık sık referans verdiği Arabistan Devrimci Komitesi adlı bir örgüt hiç var olmadı. Kuşçubaşı, Teşkilat-ı Mahsusa’nın Orta Asya misyonuna eşlik etmedi. İzmir Valisi Rahmi Bey’in oğlunun kaçırılmasında bairolde Kuşçubaşı yoktu. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin içinde ilk sırasında Kuşçubaşı’nın yer aldığı Aşere-i Mübeşşere adlı bir grup hiç var olmadı.

Çarpıtmalar da en az yalanlar kadar önemli. Safi, Eşref Kuşçubaşı’nın Mustafa Kemal ile yakınlığının Libya’ya dayandığı, Garbi Trakya Hükümeti’nin İcra Reisliği’ni yaptığı ama yerini Süleyman Askeri’ye bıraktığı, Teşkilat-ı Mahsusa’nın kurucularından ve ilk başkanı olduğu ve Yakup Cemil hadisesinin merkezinde yer aldığı şeklindeki birçok iddiasının tarihi gerçeklikle örtüşmediğini öne sürüyor.

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Eşref Kuşçubaşı

Kuşçubaşı, yalan ve çarpıtmalarla inşa ettiği grandiyöz kişiliğe zarar gelmesini engellemek için bazı bilgileri de karartıyor. Safi, bu karartmaların 1921 Ocak ayından başlayarak Kuşçubaşı’nın affedilerek Türkiye’ye dönmek isteyeceği 1930’ların ortasına kadar devam ettiğini belirtiyor. Sözkonusu dönemde Kuşçubaşı, ilk başlarda hizmet ettiği Milli Mücadele saflarından Yunan saflarına geçer. Ardından uzun yıllar Yunanistan’daki rejim muhalifleriyle Türkiye’ye karşı faaliyetler organize eder. Bu yıllarda, Kuşçubaşı’nın yöneticileri arasında yer aldığı Anadolu İhtilal Komitesi’ne dahil olarak yürüttüğü faaliyetler, 1927’de Atatürk’e karşı tertip edilen suikast teşebbüsünde Selim Sami ve Ahmet’in jandarmalar tarafından öldürülmesi gibi hadiseler ön plana çıkar.

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KİŞİLİK ZAAFI OLAN BİRİ

Tüm bunlara karşın Safi, Kuşçubaşı’nın önemsiz bir figür olduğunu değil, sahada hizmet vermiş kritik bir gayrinizami harpçi olduğunu belirtiyor. Özellikle II. Balkan Muharebeleri’nde Edirne’nin alınmasında oynadığı rol ile Garbi Trakya Hükümeti’nin kuruluşunda ve idaresinde işgal ettiği hayati rol bu analizde ön plana çıkıyor. Ama Safi, tüm bunları her defasında eleştirel bir tavırla, anlatıları abartılardan arındırmaya çalışarak yapıyor.

Safi’nin tüm bunlar üzerine Kuşçubaşı’nın psiko-gelişim sürecini inşa ettiği bölüm ise literatürümüzde pek rastlanmayan türden. Ailede başlayan manevi yoksunluğa 1900 yılında Kuşçubaşı’nın sürgüne gönderilmesiyle maddi yoksunluk da eklenmesi ondaki narsisistik özellikleri ortaya çıkarıyor. Bu özellikler Malta’da zirveye çıkıyor ve Kuşçubaşı dini öğelerle, metafiziki bir boyutta büyüklenmeye başlıyor.

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Kitapta Eşref Kuşçubaşı’nın Milli Mücadele’de Ankara safından Yunan saflarına geçişini ise bir ihanet ve sadakat hikayesi olarak değil sözkonusu kişilik örgütlenmesinin bir yansıması ve sosyal öğrenmenin tezahürü olarak okunuyor. Safi’ye göre Kuşçubaşı bir siyasal saikle değil onda net bir biçimde sürgünden itibaren görülen kişilik özelliklerinin uzantısı olarak taraf değiştirmeyi tercih ediyor. Bu yüzden, yazarın Kuşçubaşı’yı önce bir insan, ardından tarihi bir karakter olarak konumlandırma iddiasına bu sıradışı kitap boyunca sadık kaldığını söylemek mümkün hale geliyor.