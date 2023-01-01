Ezine ve Maraş iyi yolda

AB tescilli 13 ürüne sahip olan Türkiye'nin 2 ürünü daha askıya çıkmış oldu. Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin ardından meşhur Ezine peyniri ile Maraş tarhanası da AB Resmi Gazetesi’ne giren ürünler olmasına ülke olarak sevindik.

Ocak 2023 tarihli tescil başvurusu askıya çıkan Ezine peyniri ile ilgili süreç müspet bir şekilde tamamlanırsa AB’den tescili alan ilk Türk peyniri olacak. Aynı zamanda Ezine peyniri Çanakkale’nin AB’den coğrafi işaret almayı başarmış ”Bayramiç beyazı”ndan sonra ikinci ürünü olacak. Başvuruyla ilgili süreci Ezine Peynirini ve Mandıracılarını Koruma Geliştirme ve Tanıtma Derneği yürütüyor. Kaz Dağlarının bol oksijeni ve zengin bitki örtüsüyle beslenen koyun ve keçilerin sütleriyle yapılan Ezine peyniri tescil sonrası uluslararası piyasalarda pazarlaması kolaylaşacak.

Kahramanmaraş’ın meşhur lezzetlerinden Maraş tarhanası da 2010 yılında coğrafi işaretli tescili yapılarak korunan lezzetler arasına girdi. Bu tescilin ardından Kahramanmaraş Ticaret Borsası tarafından ikinci başvuru 2020 yılında AB coğrafi işaretini almak için yapıldı. AB Komisyonu’nun 3 yıl süren incelemesi sonunda geçtiğimiz ay AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı.

Milli yiyeceğimiz olmasıyla da öne çıkıyor. Savaşta askerlerimiz tok tutması için ceplerine koyarak karınlarını doyururlarmış. Yarma (dövme), yoğurt, tuz ve kekik ile hazırlanan tarhana sazlıklardan yapılan çığın üzerine incecik bir şekilde serilip kurutulmaya bırakılıyor. Tam kurutulmadan firik halinde de tüketilebiliyor. Besleyici özelliği olan bu ürünün 100 gramında 370 kalori bulunuyor ve kalınlığı 1 milimetre ile 3 milimetre arasında değişiyor.



