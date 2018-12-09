Eziyete rağmen Kudüs yaşıyor

İsrail zulmü altındaki Filistin’in renkli ve canlı insanları “Kudüslü Fotoğrafçıların Gözünden Kudüs’te Hayat” adlı sergide bir araya geldi. Yunus Emre Enstitüsü ile İBB ortaklığında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen sergide Kudüs’te yaşayan 5 genç fotoğrafçının eserleri yer alıyor. Kudüs Anadolu Ajansı foto muhabiri Faiz Abu Rmeleh, fotoğraf çektiği, işini yaptığı için defalarca gözaltına alınmış.

FOTOĞRAF VARSA DİL PROBLEMİ YOK

İsrail’in Mescidi Aksa’ya X-Ray cihazlarını koyduğu dönemde orada olan Rmeleh, “Çıkan çatışmalar sonrası 2 gün nezarette kaldım. İsrail 15 gün Kudüs’e girişimi yasakladı. Her fotoğrafla Kudüs’ü kayıt altına alıyoruz, bu çok önemli. Kudüs’te büyüdüğüm için şehrin detaylarını daha net görebiliyorum. Her şeye rağmen insanların yaşama hevesleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kudüs için fotoğrafın kıymetine dikkat çeken Rmeleh, “Siyaset ve dinin odak noktasındaki Kudüs’te, insanlara odaklanıyorum. Kudüs’teki işgali ve farklılığı yüzlerce dilde aktarmanız mümkün değil ama ben bunu fotoğrafla yapıyorum. Benim dilim fotoğraf ve bu dili herkes anlıyor. Fotoğraf sayesinde dil problemi olmadan bütün dünyayla iletişime geçebiliyorum” dedi. İşgale rağmen Kudüs’ü daha gerçekçi göstermek adına hareket ettiklerine değinen Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nden Reha Ermumcu şunları söyledi: “Filistinliler 70 yıldır direniyor. Bu direnişte kültüre tutunabilmek çok önemli. Bu sergide sürekli siyasi olaylarla gündeme gelen Kudüs’ün toplumsal ve kültürel hayatını göstermeye çalıştık.” Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı sergi, 14 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

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Direniş engel tanımaz

Sergide toplumsal hayat, portre, insan figürü, eski şehirdeki canlı ticari hayattan kareler yer alıyor. Yedi yıldır foto muhabir olarak çalışan Atta Jabar bir dönem Filistin Kızılayı’nda da çalışmış. “İsrail’in zulmettiği insanları görüntülemek büyük acı veriyordu. Bu eziyet altında, insan olduğumu unutmamak için fotoğraf çekiyorum” diyen Jabar, sözlerine şöyle devam etti: “İsrail’in yaptığı işkence, Kudüs’ü değiştiremeyecek. Kudüs’ün gerçek yüzünü ortaya koymaya çalışıyorum. Kudüs’te engel tanımaz bir direniş var. Haklı davamızı kazanmamız için direnmeye ve hayatı fotoğrafla anlatmaya devam edeceğim.”