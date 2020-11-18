Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?
DİNİ BİLGİLER

​Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?

Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?

Namaz nasıl kılınır? İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. "Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Haberimizde Diyanetin cevabını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İslam'ın 5 şartından birisi olan namaz kılmak, önem verilmesi gereken konularından başında geliyor. "Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?" sorusu bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?" sorusuna şu yanıt verildi:

  • "İlk oturuş, namazın vaciplerindendir. Vacibin unutulması durumunda son oturuşta sehiv secdesi yapılması gerekir. İlk oturuşun kasten terk edilmesi ise tahrîmen mekruhtur, dolayısıyla namazın iade edilmesi gerekir. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 310; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 157)."

Sehiv secdesini yapmayı unutan kişinin ne yapması gerekir?
HAYAT
Sehiv secdesini yapmayı unutan kişinin ne yapması gerekir?

Sehiv secdesi nasıl yapılır?

Sehiv secdesinin yapılış şekli şöyledir:

  • Namazın son oturuşunda tahiyyât okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin, tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir. Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar “Allahü ekber” denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir ve “Allahü ekber” denilerek oturulur. Bu oturuşta, “Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtinâ...” zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir.

Farz namazların ilk oturuşunda 'Allahümme salli ala Muhammed' demek sehiv secdesi gerektirir mi?
HAYAT
Farz namazların ilk oturuşunda 'Allahümme salli ala Muhammed' demek sehiv secdesi gerektirir mi?

Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?
HAYAT
Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?

Sehiv secdesini yapmayı unutan kişinin ne yapması gerekir?
HAYAT
Sehiv secdesini yapmayı unutan kişinin ne yapması gerekir?

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

Fatiha Suresi

Ayetel Kürsi

Kehf Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi

İnşirah Suresi

İhlas Suresi

Fetih Suresi

Sübhaneke Duası

Yasin Suresi

Nazar Duası

Salavat Duası

Abone Ol Google News
Türkiye üstün donanımı ile ezdi geçti

Türkiye üstün donanımı ile ezdi geçti

Atlantic Council: Azerbaycan, bir yüzyıl ilerideydi.
Ermeniler Kelbeceri yakıp yıktı

Ermeniler Kelbecer'i yakıp yıktı

"​Her şeyi yakacağız, Müslümanlara bir şey kalmayacak".
Halil Sezai davasında gerekçeli karar: İlk vukuatı değil, suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadı

Neden sürgün edildi?

Neden sürgün edildi?

Vaniköy Camii banisi, padişahın en sevdiği hocasıydı.

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

"Kimseye maskeyi takın demiyoruz, indirmeyin diyoruz".

Gemilerinin biri gidiyor diğeri geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.