İslam'ın 5 şartından birisi olan namaz kılmak, önem verilmesi gereken konularından başında geliyor. "Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?" sorusu bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?" sorusuna şu yanıt verildi:

"İlk oturuş, namazın vaciplerindendir. Vacibin unutulması durumunda son oturuşta sehiv secdesi yapılması gerekir. İlk oturuşun kasten terk edilmesi ise tahrîmen mekruhtur, dolayısıyla namazın iade edilmesi gerekir. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 310; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 157)."

HAYAT Sehiv secdesini yapmayı unutan kişinin ne yapması gerekir?

Sehiv secdesi nasıl yapılır?

Sehiv secdesinin yapılış şekli şöyledir:

Namazın son oturuşunda tahiyyât okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin, tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir. Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar “Allahü ekber” denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir ve “Allahü ekber” denilerek oturulur. Bu oturuşta, “Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtinâ...” zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir.

HAYAT Farz namazların ilk oturuşunda 'Allahümme salli ala Muhammed' demek sehiv secdesi gerektirir mi?

HAYAT Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?

HAYAT Sehiv secdesini yapmayı unutan kişinin ne yapması gerekir?

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

Fatiha Suresi

Ayetel Kürsi

Kehf Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi

İnşirah Suresi

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İhlas Suresi

Fetih Suresi

Sübhaneke Duası

Yasin Suresi

Nazar Duası

Salavat Duası