Fazıl Say Zorlu PSM'de sahne aldı

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, "PSM Caz Festivali"nde müzikseverlerle buluştu. "Her müziğin caz festivali" sloganıyla gerçekleştirilen festivalde sahne alan sanatçı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verdi.

Konsere gelenlere teşekkür eden Say, sanatseverlerin yoğun ilgisi dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Fazıl Say, "İnsan İnsan" isimli eseri seslendirmeden önce Anneler Günü'ne işaret ederek, "Ben bu şarkıyı Anneler Günü'nde tüm annelere ithaf etmek istiyorum. Aynı zamanda kendi annemi de rahmetle anarak, onun anısına..." ifadelerini kullandı.

Konserin ikinci bölümünde vokalde Serenad Bağcan'ın eşlik ettiği sanatçı, Bağcan ile çalıştığı için kendini şanslı hissettiğini belirterek, "Bu şarkılar yorumcusunu yirmi yılı aşkın bir süre bekledi. Şarkıları ben 1994'te bestelemiştim. 2013'te de Serenad’la tanışıp CD'mizi çıkarmıştık" dedi.

PSM Caz Festivali 1 Haziran'a kadar devam edecek

İlk bölümde, "Körfez Dalgaları", "Brahms İzmir'de", "Kordon’da Sessiz Sabah", "Chopin İzmir'de", "Urla Şiiri", "Rahmaninov İzmir'de" ve "İzmir Süiti Opus 79" adlı eserleri sunan sanatçı, ikinci bölümde ise Nazım Hikmet, Ömer Hayyam, Can Yücel, Turgut Uyar ve Edip Cansever'in eserlerine yaptığı besteleri yorumladı.

Say ile Bağcan, konserin sonunda ise "Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor" şarkısını icra etti. PSM Caz Festivali, 1 Haziran'a kadar Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde devam edecek.

FOTOĞRAF 9 TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz günlerde ekrana gelen 147. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul'a veda etti. Süper Haber'in haberine göre, Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış: Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yan yana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı. Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.Yeni sezonda dizinin adı değişecek. Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek. Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek. Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi'yi ise Burak Özçivit canlandıracak. Diriliş Ertuğrul dizisinde tarihi karar: Birlikte rol almak istemediler Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için çözüm bulundu. Fenomen yapımın yeni sezonunda isim değişikliğine gidilecek. BiP'te paylaş

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