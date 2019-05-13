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Hayat Fazıl Say Zorlu PSMde sahne aldı
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KÜLTÜR SANAT

Fazıl Say Zorlu PSM'de sahne aldı

Başarılı piyanist, "Körfez Dalgaları", "Brahms İzmir'de", "Kordon’da Sessiz Sabah", "Chopin İzmir'de", "Urla Şiiri", "Rahmaninov İzmir'de" ve "İnsan İnsan" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.

Haber Merkezi AA
Fazıl Say
Fazıl Say

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, "PSM Caz Festivali"nde müzikseverlerle buluştu. "Her müziğin caz festivali" sloganıyla gerçekleştirilen festivalde sahne alan sanatçı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verdi.

Konsere gelenlere teşekkür eden Say, sanatseverlerin yoğun ilgisi dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Fazıl Say, "İnsan İnsan" isimli eseri seslendirmeden önce Anneler Günü'ne işaret ederek, "Ben bu şarkıyı Anneler Günü'nde tüm annelere ithaf etmek istiyorum. Aynı zamanda kendi annemi de rahmetle anarak, onun anısına..." ifadelerini kullandı.

Konserin ikinci bölümünde vokalde Serenad Bağcan'ın eşlik ettiği sanatçı, Bağcan ile çalıştığı için kendini şanslı hissettiğini belirterek, "Bu şarkılar yorumcusunu yirmi yılı aşkın bir süre bekledi. Şarkıları ben 1994'te bestelemiştim. 2013'te de Serenad’la tanışıp CD'mizi çıkarmıştık" dedi.

PSM Caz Festivali 1 Haziran'a kadar devam edecek

İlk bölümde, "Körfez Dalgaları", "Brahms İzmir'de", "Kordon’da Sessiz Sabah", "Chopin İzmir'de", "Urla Şiiri", "Rahmaninov İzmir'de" ve "İzmir Süiti Opus 79" adlı eserleri sunan sanatçı, ikinci bölümde ise Nazım Hikmet, Ömer Hayyam, Can Yücel, Turgut Uyar ve Edip Cansever'in eserlerine yaptığı besteleri yorumladı.

Say ile Bağcan, konserin sonunda ise "Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor" şarkısını icra etti. PSM Caz Festivali, 1 Haziran'a kadar Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde devam edecek.

Diriliş Ertuğrul dizisinde tarihi karar: Birlikte rol almak istemediler
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Annesi sokağa atmıştı: 20 yıl sonra ilham oldu
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Mui'nin öz annesi, diğer bebekler gibi görünmüyor diye, bebeğini dünyaya getirdikten hemen sonra onu terk etmişti. Rog ve Tina ise çocuğu çok sevdiler. Mui'nin nadiren rastlanan bir rahatsızlığı vardı ve doktorlar çocuğun sayılı günleri olduğunu düşünüyorlardı.
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Rog ve Tina çifti, Mui'nin daha güzel bir çocukluk geçirmesini istediler. Tina Thomas, “Sahip olabileceği en iyi aileye sahip olmasını gönülden istedik” dedi. Çift, Mui üç yaşındayken onu evlat edinmeye karar verdiler. Mui'yi evlat edindikleri günden itibaren kendilerine sık sık çocuğun her an hayatını kaybedebileceği hatırlatıldı.
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CNN'in haberine göre; 2002 yılında Mui'ye Harlequin tipi iktiyozis teşhisi koyuldu. Ender rastlanan bu deri hastalığına sahip olan kişilerin ciltleri normalden 14 kat daha hızlı gelişiyor.
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Yine hastalığa sahip kişiler sürekli kaşınan, kırmızı renkteki ve kolayca enfeksiyon kapan vücutlara sahip oluyorlar. Hastalık ise son derece ölümcül. Bu hastalığa sahip olup da yaşayan çok az insan var.
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Mui, geçirdiği her gün daha da olgunlaştı. Hastalığına rağmen mutlu bir çocukluk geçirdi ve suratından bir an olsun gülümseme eksik olmadı. Mui, “İçten içe diğerlerinden farklı görünmediğimi düşünmüşümdür hep” diyor.
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Mui, liseye başladığında ise kâbusları başladı. Arkadaşları onunla sürekli dalga geçti. Ona ‘yaratık' gibi acımasız bir lakap taktılar. Okul çıkışı ise çocuğu hiç rahat bırakmadılar. İnternet aracılığıyla da dalga geçmeye devam ettiler. Maalesef 'Harlequin tipi iktiyozis' için herhangi bir tedavi yöntemi yok. Tek yapılabilecek olan şey çeşitli tedavilerle rahatsızlığın belirtilerini hafifletmek.
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Çocuğa her gün merhem sürülmesi gerekiyor. Arkadaşlarının kendisiyle dalga geçmesine dayanamayan çocuk ise bir süre sonra anne ve babasına merhem sürdürmedi. Mui, kendisiyle dalga geçilmesinden o kadar sıkılmıştı ki bir gün balkondan atlamayı bile düşündü.
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Mui, kendisiyle dalga geçilmesinden bıkarak liseyi bıraktı. Ona göre okulda hastalığı nedeniyle kendisine inisiyatif gösteriyorlardı ve bu da onu tembelliğe alıştırıyordu. Daha sonra bir bakım evinde işe başladı. Hafta sonları ise ragbi hakemliği eğitimi alıyordu. Tina, “Doktorlar kızımızın her an ölebileceğini söylüyorlardı. Kızımız şimdi 22 yaşında ve 'Harlequin tipi iktiyozis' hastalığı olan dünyanın ilk ve tek hakemi” dedi.
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Günümüzde ise Mui, bu hastalığı dünyaya tanıtma konusunda öncü oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerine giderek Harlequin tipi iktiyozis hastalığı hakkında insanları bilinçlendiriyor.
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Mui, hayata bir adım geride başlasa da kararlılığı ve azmiyle herkesin bir adım önüne geçmeyi başarmış durumda.
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Annesi sokağa atmıştı: 20 yıl sonra ilham oldu
Hong Kong'ta tanışan Rog ve Tina bir süre sonra evlendiler. Tanışmalarının 5 ay ardından dünya evine giren çiftin hayatı mükemmeldi. Çocuk istiyorlardı ancak acele etmiyorlardı. Mui ismindeki küçük bir kızla şans eseri tanışınca hayatları değişti.

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