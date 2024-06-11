Festival bize de gelsin

“Kültür Yolu” festivalleri Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve Atlas Sineması’nın yenilendiği, Galata Kulesi ve tarihi Narmanlı Han’ın restorasyondan geçtiği, AKM ve Galataport’un da açıldığı 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali olarak başladı. Konserler, söyleşiler, sergiler, geleneksel sanatlar, oyunlar ve tabii lezzetli yemeklerle 7’den 70’e herkesi kucaklayan festival ilgi çekince, Türkiye Yolu Festivali olarak 2022 yılında 7 şehirde, 2023 yılında 11 şehirde yola devam etti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, her yıl 4-5 şehri katarak 2028’e kadar 35 şehirde Kültür Yolu Festivali düzenleme hedefi koymuştu. Gerçekten de bu yıl 7 bölgedeki 16 şehirde 8 ay sürecek bir festival takvimi var.

GUINNESS REKORLAR KİTABI’NA ADAY

“Kültür Yolu Festivali” deyince aklınıza “kiraz, domates” festivali gibi bir şey gelmesin. Yerli yabancı 40 bin sanatçının katıldığı, 7 bine yakın etkinliğin yapıldığı devasa bir organizasyondan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük ve kapsamlı festivali olarak kısa sürede Avrupa Festivaller Birliği (AFB) üyeliğine kabul edildi. Bu, AFB’nin Kültür Yolu Festivali takvimini düzenli olarak yayınlaması ve yurt dışından geleceklerin gezi planlarını festivale göre yapması anlamına geliyor. Festival milyonlara ulaşmaya başlayınca bakanlıktaki yetkililer, Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurmayı düşünüyor.

KIZILCAHAMAM KAMPINDA DA GÜNDEMDEYDİ

Ersoy, hedef olarak 35 şehri telaffuz ettiği için festivalin kendi şehirlerine gelmesini isteyen milletvekilleri ve valiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yolunu aşındırıyor. Milletvekilleri Meclis’te karşılaşınca Ersoy’u ikna etmeye çalışıyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devreye sokmak istiyor. Festival rotası AK Parti’nin son Kızılcahamam kampında bile gündemdeydi.

Milletvekillerinin ısrarı boşuna değil. Şehirde hayat 9 gün boyunca festivalin etrafında dönüyor. Çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılara temas eden mutlaka bir etkinlik oluyor. Büyük bir turizm hareketliliği bile oluyor. Şu an festivalin adresi olan Samsun’da da durum benzer. YKS’ya rağmen gençler sergide ya da konserdeydi.

YAPILAN ETKİNLİKLER KARŞILIK BULUYOR

Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve festivalin sorumlusu Selim Terzi, “Anadolu bizi mutlu ediyor. Çünkü yapılan etkinlikler karşılığını buluyor” dedi. Terzi eskiden rota olduğunu ama etkinliklerin artık daha geniş alanlara yayıldığını söyledi. Artık uluslararası bir marka haline gelen devasa organizasyonu ise bakanlık bünyesinde sadece 12 kişilik bir kadro yürütüyor.







