Festivalin tadı Galataport’ta

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport İstanbul’da gerçekleşen deneyim atölyelerinde gastronomi meraklıları ağırlanıyor. Ziyaretçiler, Osmanlı saray lezzetlerinden çikolata yapımına, aromatik kahvelerden pizza yapımına kadar pek çok farklı atölye çalışmasına katılabilecek. Atölyeler için Galataport İstanbul mobil uygulaması üzerinden kayıt yaptırılabilecek. Bugün saat 17.00’de başlayacak çikolata yapım etkinliğinde katılımcılar seçtikleri malzemelerle kendi çikolatasını üretecek. Yarın 17.00’deki atölyede ise ziyaretçiler, çeşitli meyve ve baharatlardan kokteyller yapacak. Festivalin son günü olan 15 Ekim saat 13.00’te “Makaron Pasta ve Pavlova Atölyesi” düzenlenecek.