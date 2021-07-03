Hayat FETÖnün karanlık yüzünü anlatan Mahrem belgeseli ilk bölümüyle 14 Temmuzda TRT 1de ekranlara gelecek
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FETÖ'nün karanlık yüzünü anlatan 'Mahrem' belgeseli ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT 1'de ekranlara gelecek

TRT tarafından hazırlanan ve Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) alçaklıklarını anlatacak olan "Mahrem" isimli belgesel, 14 Temmuz'da ilk bölümüyle ekranlara gelecek. İlk tanıtım, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Eren paylaşımında, "FETÖ'nün alçaklıklarını anlatmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
FETÖnün karanlık yüzünü anlatan Mahrem belgeseli ilk bölümüyle 14 Temmuzda TRT 1de ekranlara gelecek
Mahrem belgeselinin tanıtımı yapıldı

TRT 1 tarafından hazırlanan "Mahrem" belgeseline ait ilk tanıtım, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

"FETÖ'nün alçaklıklarını anlatmaya devam ediyoruz"

Eren, belgeselle ilgili yaptığı paylaşımda, "FETÖ'nün alçaklıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Hain terör örgütünün kirli ve karanlık yapılanmasının, örgüt şemasının, TSK'ya sızma faaliyetlerinin tanıkların beyanlarıyla ortaya konduğu "Mahrem", ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT ekranlarında" açıklamalarına yer verdi.

Etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajların yayımlanacağı belgeselde aynı zamanda FETÖ mağdurlarının da ifadeleri yer alacak.

Şok mangaları ile hayatları karartılan askeri öğrenciler

"Mahrem" belgeseliyle ilgili yayımlanan ilk tanıtımda, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin TSK bünyesinden sistematik biçimde dışarı atılışı ve örgütün TSK üzerinde hakimiyet kurmasında büyük etkisi olan "Şok Mangaları" da yer alıyor.

"Himmettir" diyerek çalınan sınav soruları

Belgeselin ilk tanıtımında FETÖ'nün askeri okullara yerleştirmek için özel olarak yetiştirdiği ve takibe aldığı gençlere askeri okullara giriş sınavı sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdiği de gözler önüne seriliyor.

159 ayrı mekanda çekildi

Belgeselin çekimleri 4 ilde, 159 farklı mekanda ve 11 haftada gerçekleştirildi. Belgeselde 2 binden fazla figüran ve oyuncu yer aldı. Senaristliğini Halis Cahit Kurutlu ve Gürkan Tanyaş'ın, yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu'nun üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda Hamit Coşkun oturuyor.

"Mahrem" belgeseli ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

FETÖ'nün karanlık yüzünü anlatan 'Mahrem' TRT 1 ekranlarında olacak
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FETÖ'nün karanlık yüzünü anlatan 'Mahrem' TRT 1 ekranlarında olacak
TRT, FETÖ'nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlara, yaşanmış olaylara ve belgelere yer veren drama belgesel “Mahrem', ilk bölümüyle 14 Temmuz Çarşamba günü TRT 1'de ekrana gelecek. İşte Mahrem'in ilk bölüm fragmanı...

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