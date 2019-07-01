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Hayat Fidanlar kitap açtı
AKTÜEL

Fidanlar kitap açtı

Mersin Yazarlar Derneği (MYD) tarafından düzenlenen 'Şiir Festivali' farklı kurgusu ile dikkat çekti. Fidanların, ağaçların ve basket potasının üzerine iliştirilen kitaplar ile 'her zaman ve her yerde kitap' mesajı verildi.

Haber Merkezi DHA
Şiir festivali kapsamında fidanlara asılan ağaçlar
Şiir festivali kapsamında fidanlara asılan ağaçlar

Derneğin her yıl farklı bir mahallede gerçekleştirdiği organizasyonun bu seferki durağı merkez Toroslar ilçesine bağlı Musalı Mahallesi oldu. 'Kitap tarlasından geliyoruz' yazılı traktör römorkuna doldurulan binlerce kitap, sokaklardaki vatandaşlara hediye edildi. Fidanlara, ağaçlara, kamelyalara hatta basket potasına iliştirilen iliştirilen kitaplar ile kitap okumanın yeri ve zamanının olmadığı vurgulandı.

MYD Başkanı Rüştü Aydın, "Bizler onun için varız. Okuyacağız, düşüneceğiz ve yazacağız. Okumanın önemini bilmek kadar, okumayı teşvik etmek de bir o kadar önemli. Okumak için elbette ki yazılı eserlere ihtiyacımız var. Mersin'de yazar olan herkesin kitap sahibi olmasını gönülden istiyorum. Çünkü, 'Oku' dediğimiz zaman okuyucu kardeşimize, okuyacağı bir kitap, dergi ya da gazete vermemiz gerekiyor. Bunun için eli kalem tutan, 'Bende yazı hayatında varım' diyen herkesi derneğimize üye olmaya davet ediyorum" dedi.

Bin besin arasından seçildiler: İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu 20 besin
FOTOĞRAF 20
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Badem: Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor. 100 gramı 579 kalori. Besin puanı: 97
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Chia tohumu: Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermekte. 100 gramı 486 kalori. Besin puanı: 85
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Kabak çekirdeği: En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biri. 100 gramı 559 kalori. Besin puanı: 84
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Pazı: Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksek. 100 gramı 19 kalori. Besin puanı: 78
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Pancar yaprağı: Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitki. 100 gramı 22 kalori. Besin puanı: 70
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Kuru maydanoz: Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemli. 100 gramı 292 kalori. Besin puanı: 69
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Su teresi: Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır. 100 gramı 11 kalori. Besin puanı: 68
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Kereviz kurusu: Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağı. 100 gramı 319 kalori. Besin puanı: 68
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Bezelye: Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif var. 100 gramı 77 kalori. Besin puanı: 67
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Mandalina: Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengin. 100 gramı 53 kalori. Besin puanı: 67
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Kırmızı lahana: Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor. 100 gramı 31 kalori. Besin puanı: 65
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Yeşil soğan: Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağı. 100 gramı 27 kalori. Besin puanı: 65
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Karahindiba yaprağı: Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengin. 100 gramı 45 kalori. Besin puanı: 64
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Pembe greyfurt: Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır. 100 gramı 42 kalori. Besin puanı: 64
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Dondurulmuş ıspanak: Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha besleyici. 100 gramı 29 kalori. Besin puanı: 64
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Fesleğen Reyhan: Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor. 2 100 gramı 3 kalori. Besin puanı: 63
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Pul biber: A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengin. 100 gramı 282 kalori. Besin puanı: 63
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Kara lahana: Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana. 100 gramı 32 kalori. Besin puanı: 63
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Uzun saplı brokoli: Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerden. 100 gramı 22 kalori. Besin puanı: 62
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Acı biber: Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengin. 100 gramı 324 kalori. Besin puanı: 62
Bin besin arasından seçildiler: İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu 20 besin
Doğanın insanoğluna sunduğu eşsiz nimetten sadece biri olan bitkiler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayarak sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı oluyor. Yapılan bir araştırmaya göre bin çeşit ham besin maddesini incelendi. Bunun sonucunda vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besinleri ortaya çıkarıldı. İşte o besinler ve puanları:
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