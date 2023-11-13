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Hayat

Filistin’e “Özgürlük İçin Bir Gol”

Özgür Filistin ve özgür Kudüs hayallerini sahada bayraklaşan formaları ve tribünlerde özgürlük marşlarıyla dünyaya haykıran Deportivo Palestino taraftarlarının hikayesi “Özgürlük İçin Bir Gol” belgeseliyle ekranlara taşınıyor.

04:00 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:25 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
“Özgürlük İçin Bir Gol”

“Özgürlük İçin Bir Gol”

Filistin halkının işgale karşı verdiği haklı mücadeleyi izleyicilere aktaracak olan belgesel, ilk bölümüyle bu akşam saat 21.00’de TRT Belgesel’de yayınlanacak. Beş bölümden oluşan belgesel serisi, 17 Kasım’a kadar her akşam aynı saatte gösterilecek. Belgesel serisiyle Şili’de Filistin bayrağını sahalarda dalgalandıran Deportivo Palestino futbol kulübünün mücadelesiyle birlikte, Filistin’den Şili’ye uzanan ve kuşaktan kuşağa miras kalan, futbolla yaşanan ve yaşatılan bir gurbet hikayesi de anlatılıyor. 19. yüzyıl sonlarından itibaren Şili’ye göçmeye başlayan ve bugün 500 bine ulaşan Şili’deki Filistinliler, kimliklerini bir futbol kulübü etrafında koruyarak Filistin halkının işgale karşı verdiği haklı mücadeleyi sürdürüyor.



#Filistin
#Gazze
#Kudüs
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