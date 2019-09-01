Hayat Filistini Kısalar anlatacak
KÜLTÜR SANAT

Filistin’i 'Kısalar' anlatacak

Kudüs’te bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Elia Kısa Film Festivali” başlıyor bağımsız Filistin inisiyatifi olan “Sinemamız Var” tarafından düzenlenen festivale Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Cezayir gibi çok sayıda Arap ülkesinden katılım olacak. 12-16 Eylül arasında gerçekleşecek olan festivalin hedefi ise Filistin işgaline dikkat çekmek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Elia Kısa Film Festivali” başlıyor.
“Elia Kısa Film Festivali” başlıyor.

Filistin’in Kudüs kentinde bu yıl ikincisi düzenlenen “Elia Kısa Filmler Festivali” 12-16 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Festival, tamamen Kudüs’teki yerel kültür ve topluluk örgütleriyle ortaklaşa olan bağımsız Filistin inisiyatifi “Sinemamız Var” tarafından düzenleniyor. Festivalde, Filistin’den ve Arap dünyasından sinema filmleri, belgesel ve animasyon filmlerinin yanı sıra, atölye çalışmaları da düzenlenecek. Festival aracılığıyla yeni ve özel bir Filistin sinemasının oluşturulması hedefleniyor.

MÜLTECİ HİKAYELERİ VAR

Festival afişi

Elia Kısa Filmler Festivali’nde bu yıl dünyanın dört bir yanından katılım olacak. Cezayirli yönetmen Azedine Kasri-Belaid, Lübnanlı Aktör Julian Farhat, Kanadalı Yönetmen Jérémy Comte, Ürdünlü oyuncu Eyad Nassar, Mısırlı oyuncu Ragaa Hussein ve Filistinli yönetmen Muhammed Bakri gibi dünyaca ünlü isimler Kudüs’e gelecek. Ayrıca festivalde promiyeri yapılacak çok sayıda film de var. Zaher Jureidini’nin yönettiği Lübnan Kısa Filmi, “280 km Tafar” Elia kısa film festivali kapsamında ilk kez Kudüs şehrinde prömiyeri yapılacak. Filmde Suriye sınırına giden üç Lübnanlı yolcunun başından geçen olayları anlatıyor. Suriyeli muhalif film yapımcısı çift Rana Kazkaz ve Anas Khalaf’ın yönettiği “Mare Nostrum” adlı filmi festivaldeki dikkat çekici yapımlardan biri. Türkiye’den ise Merve Çirişoğlu’nun 44 ödüllü ‘Karton Kutu’ filmi festivalde gösterilecek. 16 Eylül’de sona erecek festivalde Filistin işgaline dikkat çeken söyleşiler de yapılacak. Festivalde ayrıca genç Filistinli yönetmenlerin yapımları da gösterilecek.

  • Gaza’nın promiyeri yapılacak

  • Julio Pérez del Campo ve Carles Bover’ın yönettiği belgesel kısa film, Gazze’de ( Gaza) festivalde gösterilecek. 14 ödüllü ve dünya çapında 38 festivale katılan belgeselin, promiyeri Elia Kısa Film Festivali kapsamında ilk kez Kudüs şehrinde yapılacak. Belgeselde işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki her gün var olan insan hakları ihlali, abluka ve savaş durumu anlatılıyor.

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