Filmi de kitabı kadar güzel olacak

Yönetmen Sönmez, Mustafa Kutlu gibi bir yazarın en bilinen eserlerinden birini sinemaya uyarlamanın riskli olduğunu söyledi. İyi bir oyuncu ekibiyle çalıştıklarını dile getiren Sönmez, eserde 22 ana karakter olduğunu belirtti. Sönmez, filmin yüzde 60'ının bir otobüste geçeceğini ve neredeyse tek bir mekan hikayesini izleyiciyle buluşturacaklarını anlattı. Anadolu'nun eşsiz kış manzaralarını ve kışın zorlu şartlarını da beyazperdeye yansıtmak istediklerini ifade eden Sönmez, "Bir kasabadan şehre gitmenin ne kadar zor olduğunu, kış atmosferi üzerinden anlatmaya çalışacağız. Çekimler Erzincan Kemaliye'de olacak. Çok masalsı bir atmosferi var. Hikayemize çok uyacağını düşünüyorum" diye konuştu. Çekimleri 4-6 hafta arasında bitirmeyi hedeflediklerini

Oyuncu Tansel Öngel de filmin hikayesini çok beğendiğini anlatarak, şunları söyledi: "Ahmet Hoca ile çok güzel bir uyum sağladık. Mustafa Kutlu'nun çok güzel bir hikayesi... Bizim için çok heyecanlı bir serüven olacak. Çok karakterli bir ekip işi her şeyden önce. Senaryodaki bütün rollerin bir önemi var. Normalde uyarlamalar biraz sıkıntılıdır, 'Kitap mı film mi?' diye sorulur. Bence böyle bir şey yaşanmayacak. Kitabı okuyan da filmi izleyen de 'Çok iyi bir uyarlama olmuş' diyecek. Senaryoyu okuduğumda, romanı da bildiğim için çok iyi bir uyarlama olduğunu gördüm. Seyircilerin çok seveceğini, memnun kalacağını düşünüyorum." Oyuncu Emrah Kaman ise daha çok gişe komedisi işlerde bulunduğunu ancak bu kez farklı bir projede rol alacağını belirterek, "İnşallah ben de onlara ayak uydurabilirim. Hikayeyi biliyordum. Senaryonun kendisi sürprizli bir senaryo, ben de okurken şok oldum" ifadelerini kullandı.