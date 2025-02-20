Filmi de kitabı kadar güzel olacak

Mustafa Kutlu'nun sevilen eseri Mavi Kuş'un sinema uyarlamasının çekimleri Erzincan’da başladı. Yapımcı ve yönetmen Ahmet Sönmez, filmin yüzde 60'ının bir otobüste geçeceğini belirterek, "Kemaliye'nin masalsı atmosferinde, bir kasabadan şehre gitmenin zorluklarını kış atmosferiyle anlatacağız" dedi. Oyuncu Tansel Öngel ise "Kitabı okuyan da filmi izleyen de 'Çok iyi bir uyarlama olmuş' diyecek" ifadelerini kullandı.
Usta hikayeci Mustafa Kutlu'nun sevilen eserlerinden "Mavi Kuş"un aynı adla sinemaya uyarlanan filminin çekimleri başladı. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda, Talat Bulut, Tansel Öngel, Emrah Kaman, Kadir Polatçı, Kerim Yağcı ve Nail Kırmızıgül'ün yanı sıra çok sayıda isim yer alıyor. Kutlu'nun 2002'de okurla buluşan kitabının film uyarlaması, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çekiliyor.
ÇEKİMLER 6 HAFTA SÜRECEK
Yönetmen Sönmez, Mustafa Kutlu gibi bir yazarın en bilinen eserlerinden birini sinemaya uyarlamanın riskli olduğunu söyledi. İyi bir oyuncu ekibiyle çalıştıklarını dile getiren Sönmez, eserde 22 ana karakter olduğunu belirtti. Sönmez, filmin yüzde 60'ının bir otobüste geçeceğini ve neredeyse tek bir mekan hikayesini izleyiciyle buluşturacaklarını anlattı. Anadolu'nun eşsiz kış manzaralarını ve kışın zorlu şartlarını da beyazperdeye yansıtmak istediklerini ifade eden Sönmez, "Bir kasabadan şehre gitmenin ne kadar zor olduğunu, kış atmosferi üzerinden anlatmaya çalışacağız. Çekimler Erzincan Kemaliye'de olacak. Çok masalsı bir atmosferi var. Hikayemize çok uyacağını düşünüyorum" diye konuştu. Çekimleri 4-6 hafta arasında bitirmeyi hedeflediklerini
dile getiren Sönmez, filmin ulusal ve uluslararası birçok festivalde yarışacağını, filmin başarısının seyircinin göstereceği ilgiyle ölçüleceğini kaydetti.
KARAKTERLİ BİR EKİP İŞİ
Oyuncu Talat Bulut, Mustafa Kutlu ile 1987'de "Kurtar Beni" filminde tanıştığından bahsederek, oyuncu ekibinin kolektif başarısının önemli olduğu bir senaryoyu hayata geçireceklerini belirtti.
Oyuncu Tansel Öngel de filmin hikayesini çok beğendiğini anlatarak, şunları söyledi: "Ahmet Hoca ile çok güzel bir uyum sağladık. Mustafa Kutlu'nun çok güzel bir hikayesi... Bizim için çok heyecanlı bir serüven olacak. Çok karakterli bir ekip işi her şeyden önce. Senaryodaki bütün rollerin bir önemi var. Normalde uyarlamalar biraz sıkıntılıdır, 'Kitap mı film mi?' diye sorulur. Bence böyle bir şey yaşanmayacak. Kitabı okuyan da filmi izleyen de 'Çok iyi bir uyarlama olmuş' diyecek. Senaryoyu okuduğumda, romanı da bildiğim için çok iyi bir uyarlama olduğunu gördüm. Seyircilerin çok seveceğini, memnun kalacağını düşünüyorum." Oyuncu Emrah Kaman ise daha çok gişe komedisi işlerde bulunduğunu ancak bu kez farklı bir projede rol alacağını belirterek, "İnşallah ben de onlara ayak uydurabilirim. Hikayeyi biliyordum. Senaryonun kendisi sürprizli bir senaryo, ben de okurken şok oldum" ifadelerini kullandı.