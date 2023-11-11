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Hayat

Firari müteahhidi depremzede yakaladı

6 Şubat depremlerinde ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı, Hatay’da depremde yıkılan bazı binaların müteahhidi olan Mehmet Özat ile Ankara’da karşılaşınca hemen polise haber verdi.

04:00 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 00:33 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bazı binaların müteahhidi Mehmet Özat, depremde ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı'nın ihbarıyla gözaltına alındı. Antakya'da, müteahhitliğini yaptığı ve depremde çöken binalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ilçeden kaçan Özat hakkında "yakalama kararı" çıkarıldı. Aradan geçen sürede bulunamayan Özat, dün öğle saatlerinde Bilkent'teki alışveriş merkezinin açık otoparkında beklerken görüldü. Özat'ın yaptırdığı binanın depremde yan taraftaki binanın üzerine yıkılması sonucu ailesinden 9 kişiyi kaybeden Boyacı, bu sırada kimliğini sorduğu

Özat ile diyaloğunu cep telefonuyla kayıt altına aldı. İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince Özat gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Alışveriş merkezinde stant açtığını belirten Özlem Boyacı, Özat'ı bu sırada karşıdan gelirken fark ettiğini söyleyerek “Kaçmaya çalıştı, tuttum polise teslim ettim." dedi.



#Depremzede
#Sinem Boyacı
#Hatay
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