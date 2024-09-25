EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
“Frida Kahlo’nun Günlükleri” sergisi

“Frida Kahlo’nun Günlükleri” sergisi

04:0025/09/2024, الأربعاء
G: 25/09/2024, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Frida Kahlo
Frida Kahlo

Frida Kahlo’nun Günlükleri” sergisi, Türkiye’de ilk kez İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Eylül’de İstanbul Grand Pera Tarihi Bina’da sanatseverlerle buluşacak. Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan fiziksel ve dijital sergi, aynı zamanda dünyada günlükler özelinde hazırlanan ilk sergi olma özelliğini taşıyor. Proje yönetmenliğini Cengiz Ayyıldız ve Koray Özdemir, eş küratörlüğünü Ayşe Demirci ve Dilay Duman’ın yaptığı, fiziksel ve dijitalin kombinasyonu olan sergi, Kahlo’nun içsel dünyasına ve sanatsal yolculuğuna derin bir bakış açısı sunuyor. Yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş interaktif deneyim alanlarından dijital enstalasyonlara kadar birçok yeni nesil teknolojinin kullanıldığı sergi, 26 Ekim’e kadar görülebilecek. Sergi, 2-30 Kasım’da ise Antalya’da sanatseverlerle buluşacak.


YAPAY ZEKÂ AKTİF KULLANILMIŞ

Proje yöneticisi Cengiz Ayyıldız, serginin hem dünyada hem de Türkiye’de ilk kez düzenlendiğinin altını çizerek şunları aktardı: “Çok özel bir proje, çok özel bir mekânda gerçekleştirilecek. Hem fiziksel hem dijital eserlerin olduğu bir deneyim sergisi. Fijital bir sergi. İçeride yeni nesil teknolojiler var. Özellikle yapay zekayı çok aktif kullanıyoruz. Aynı zamanda interaktif bölümleri var. Sadece ziyaretçinin gezdiği tek taraflı konuşan değil aynı zamanda serginin de ziyaretçiyle konuştuğu, içerisinde özel teknolojiler bulunduran bir sergi.”





#frida kahlo
#kültür
#sanat
#sergi

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 ek gösterge kapsamı genişleyecek mi kimlere verilecek?