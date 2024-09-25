Frida Kahlo’nun Günlükleri” sergisi, Türkiye’de ilk kez İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Eylül’de İstanbul Grand Pera Tarihi Bina’da sanatseverlerle buluşacak. Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan fiziksel ve dijital sergi, aynı zamanda dünyada günlükler özelinde hazırlanan ilk sergi olma özelliğini taşıyor. Proje yönetmenliğini Cengiz Ayyıldız ve Koray Özdemir, eş küratörlüğünü Ayşe Demirci ve Dilay Duman’ın yaptığı, fiziksel ve dijitalin kombinasyonu olan sergi, Kahlo’nun içsel dünyasına ve sanatsal yolculuğuna derin bir bakış açısı sunuyor. Yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş interaktif deneyim alanlarından dijital enstalasyonlara kadar birçok yeni nesil teknolojinin kullanıldığı sergi, 26 Ekim’e kadar görülebilecek. Sergi, 2-30 Kasım’da ise Antalya’da sanatseverlerle buluşacak.

Proje yöneticisi Cengiz Ayyıldız, serginin hem dünyada hem de Türkiye’de ilk kez düzenlendiğinin altını çizerek şunları aktardı: “Çok özel bir proje, çok özel bir mekânda gerçekleştirilecek. Hem fiziksel hem dijital eserlerin olduğu bir deneyim sergisi. Fijital bir sergi. İçeride yeni nesil teknolojiler var. Özellikle yapay zekayı çok aktif kullanıyoruz. Aynı zamanda interaktif bölümleri var. Sadece ziyaretçinin gezdiği tek taraflı konuşan değil aynı zamanda serginin de ziyaretçiyle konuştuğu, içerisinde özel teknolojiler bulunduran bir sergi.”