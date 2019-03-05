Gamze Özçelik yine duygulandırdı: Arakan'da 25 ev açtırdı Arakan'daki mülteci kamplarında yaşayan AFAD'ın ve Kızılay'ın yardımları ile geçinen Müslüman halka eski oyuncu Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'de yardım etti. Dernek 25 adet ev yaptırdı.

Haber Merkezi 05 Mart 2019, 10:26 Son Güncelleme: 05 Mart 2019, 10:26 Yeni Şafak