Gamze Özçelik yine duygulandırdı: Arakan'da 25 ev açtırdı

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucu Başkanlığını yapan Gamze Özçelik, dün Arakan'da mülteci kamplarını ziyaret etmişti.
Sosyal medya hesabından paylaştı
Burada görev yapan Türk doktorlarını, AFAD ve Kızılay'ı da ziyaret eden Özçelik'in, gitme sebebi ise bugün sosyal medya hesabında yayınladığı hikayelerde ortaya çıktı.
Özçelik'in, kurucusu olduğu Dernek, Arakan'da hükümetin zulmünden kaçan Müslümanların sığındığı mülteci kampında yeni 25 adet ev yaptırdı.
FOTOĞRAF 18
Şimdilerde Diriliş Ertuğrul adlı dizide izlediğimiz Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni alırken yaşlı görünen elleriyle de yorumlar aldı.
Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf çekiminde verdiği pozu paylaştı.
Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri 39 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'a elleri üzerinden yorumlarda bulunarak yaşlılık yorumları yaptılar.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Düzyatan'ın fotoğraftaki ellerini gören takipçileri ise o detayı gözden kaçırmayarak "Yaşlandınız" yorumunu yaptı.
HAYAT
Şener Şen sahte hesapların peşine düştü