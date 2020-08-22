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Gazetecilerin yeni rotası Sinop

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in davetlisi olarak Sinop'a geldi. Maviş, gazetecilerin yeni rotalarının Sinop olmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi AA
Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Sinop ziyareti
Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Sinop ziyareti

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in davetlisi olarak Sinop'a geldi.

Kentte üç gün boyunca tarihi ve turistik yerleri gezecek AYD Başkanı Burhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret etti.

Milletvekili Maviş ve gazetecileri ağırlayan Vali Karaömeroğlu, konuklarına Sinop'ta turizmi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AYD Başkanı Burhan ve Yönetim Kurulu üyelerini Sinop'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Karaömeroğlu, üç gün sürecek ziyaretin kentin tanıtımı için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kentimiz adına çok verimli bir ziyaret olacağını umut ediyorum. Tarihi ve turistik mekanların tanıtımının yapılacak olması mutluluk verici." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise gazetecilerin yeni rotalarının Sinop olmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

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