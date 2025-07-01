Gazze belgeseli Channel 4’te yayınlanacak

Açıklamada, BBC için hazırlanan, ancak daha sonra kuruluşun yayınlamayı reddettiği belgeselin, Channel 4’ün editöryal ve yayın standartları açısından denetlendikten sonra onaylandığı aktarıldı. Belgeseel, yarın yerel saatle 22.00’da yayınlanacak.

Channel 4 Haber ve Güncel Olaylar Başkanı Louisa Compton da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu, İsrail güçlerinin uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal ettiği iddialarını destekleyen kanıtları inceleyen, titizlikle hazırlanmış, önemli bir film ve Channel 4’ün cesur ve korkusuz gazeteciliğe olan bağlılığını örneklemektedir” ifadesini kullandı. Belgesel, İsrail’in sağlık çalışanlarını sistematik olarak hedef aldığını ortaya koyuyor. Belgeselde, Gazze’deki doktor ve sağlık ekiplerinin yalnızca uluslararası hukukun korumasından mahrum bırakılmadığı, aynı zamanda, İsrail ordusu tarafından kasıtlı hedef alındığı, gözaltına alındığı ve işkenceye maruz kaldığına dair görüntü ve tanıklıklar yer alıyor.