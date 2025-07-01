Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Gazze belgeseli Channel 4’te yayınlanacak

Gazze belgeseli Channel 4’te yayınlanacak

04:001/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İngiltere’de Channel 4 televizyon kanalı, BBC’nin yayınlamadığı Gazze’de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan belgeseli yayınlayacağını duyurdu.

İngiliz Channel 4 televizyonundan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar” adlı belgeselin, kamu yararına cesur habercilik ve bağımsız anlatı anlayışlarının parçası olarak ekrana getirileceği vurgulandı.

Açıklamada, BBC için hazırlanan, ancak daha sonra kuruluşun yayınlamayı reddettiği belgeselin, Channel 4’ün editöryal ve yayın standartları açısından denetlendikten sonra onaylandığı aktarıldı. Belgeseel, yarın yerel saatle 22.00’da yayınlanacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI HEDEF ALIYOR

Channel 4 Haber ve Güncel Olaylar Başkanı Louisa Compton da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu, İsrail güçlerinin uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal ettiği iddialarını destekleyen kanıtları inceleyen, titizlikle hazırlanmış, önemli bir film ve Channel 4’ün cesur ve korkusuz gazeteciliğe olan bağlılığını örneklemektedir” ifadesini kullandı. Belgesel, İsrail’in sağlık çalışanlarını sistematik olarak hedef aldığını ortaya koyuyor. Belgeselde, Gazze’deki doktor ve sağlık ekiplerinin yalnızca uluslararası hukukun korumasından mahrum bırakılmadığı, aynı zamanda, İsrail ordusu tarafından kasıtlı hedef alındığı, gözaltına alındığı ve işkenceye maruz kaldığına dair görüntü ve tanıklıklar yer alıyor.




#Belgesel
#Soykırım
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Leman' paylaşımı: Yere batsın zihniyetiniz