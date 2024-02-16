Gazzeli yetimlere şefkat eli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin, Gazze'deki öksüz ve yetim çocukları, ülkede kalıcı ateşkes tesis edilip, normalleşme süreci sağlanana kadar misafir etmek için hazır olduklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temasları kapsamında Kahire'ye gelen Emine Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, Gazze'ye yönelik yardımları genişletme ve insani krizi çözme noktasında yapılabilecekler değerlendirildi.

YETİM ÇOCUKLAR İÇİN ADIM

Görüşmede özellikle İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinden etkilenen yetim çocuklara yönelik atılması planlanan adımlar ele alındı. Emine Erdoğan, görüşmede, Gazze'de öksüz ve yetim kalan çocukların, ülkede kalıcı ateşkes tesis edilip, normalleşme süreci sağlanana kadar, geçici süreliğine misafir edilmesi noktasında hazır olduklarını vurguladı. Entissar Amer de ziyaretin Mısır halkını çok sevindirdiği dile getirerek Gazze'ye yönelik insani yardımlar hakkında bilgi verdi. Görüşmenin ardından Emine Erdoğan, Entissar Amer ile Refah Sınır Kapısı'nda gönüllü yardım faaliyetleri yürüten Mısır Kızılayı ve Hayat Karima-Onurlu Yaşam Vakfı'na ziyarette bulundu.

7 BİN TON YARDIM ULAŞTIRDIK

Mısır Kızılayı'na yönelik ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Bugüne kadar (7 Ekim'den bu yana) Mısır Kızılayı ile eş güdüm halinde ülkemizden uçak ve gemilerle 7 bin tonun üzerinde yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı. Türkiye’de de çok sayıda sivil toplum kuruluşumuz, AFAD ve Türk Kızılayı vasıtasıyla Mısırlı STK’larla ve Mısır Kızılayı'yla işbirliğiyle tedarikte bulunuyor. Türkiye olarak, her türlü ihtiyaç içindeki Gazze'ye yardımların aralıksız devam etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz."

dedi. Emine Erdoğan, Amer ile 2019'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Mısır kırsalındaki köyleri kalkındırmaya yönelik başlattığı Onurlu Yaşam Projesinin ardından kurulan Hayat Karima-Onurlu Yaşam Vakfı'na geçti.

'SİZİ ÇOK SEVİYORUZ' MESAJI

Vakfa gelişinde alkışlarla karşılanan Emine Erdoğan, yardımlarının toplandığı depoyu ziyaret ederek bilgi aldı. Erdoğan, Entissar Amer ile hazırlanan gıda kolilerinden birinin üzerine "Sizi çok seviyoruz." mesajını yazarak, imzaladı. Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabında"Yardımların eş güdümünde çalışan tüm gönüllüleri ve vakıf yetkililerini yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.







