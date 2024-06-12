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Hayat

Gazze’nin acı hikayesi

Anadolu Ajansı’nın uluslararası fotoğraf yarışması “İstanbul Photo Awards”ta kazananlara ödülleri verildi. Fotoğraflar da Rami Kütüphanesi’nde sergilenmeye başlandı. Mohammed Salem’in, yeğeninin ölü bedenine sarılan Filistinli kadının acısını gösteren ve “yılın fotoğrafı” seçilen kare Gazze’nin acı hikayesini özetliyor.

04:00 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:17 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
"Yeğeninin Ölü Bedenine Sarılan Filistinli Kadın"
"Yeğeninin Ölü Bedenine Sarılan Filistinli Kadın"

Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması “İstanbul Photo Awards”un 10. yılının ilk sergisi, Rami Kütüphanesi’nde açıldı. Düzenlenen etkinlikte hem sergi açılışı yapıldı hem kazananlar ödüllendirildi. Sergide, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflar yer alıyor. Sergi girişindeki Filistin Odası ise İsrail saldırıları sonucunda yaşamını yitiren gazetecilerin anısına hazırlandı. Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya, bu yıl 20 bini aşkın fotoğraf başvurdu. Ayrımcılık kategorisinin de eklendiği yarışmaya Brezilya’dan Nepal’e, Kanada’dan Nijerya’ya, Filistin’den Japonya’ya dünyanın dört bir yanından yetenekli fotoğrafçılar katıldı.

"Yılın Fotoğrafı'' ve tekil haber kategorisi birincilik ödülünü, "Yeğeninin Ölü Bedenine Sarılan Filistinli Kadın" başlıklı fotoğrafıyla Reuters Foto Muhabiri Mohammed Salem kazandı.

10 KATEGORİDE 32 ÖDÜL

Açılışta konuşan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, birinci olan “Bu yılın ‘Yılın Fotoğrafı’ ödülüne layık görülen eser Mohammed Salem’in duygusal ve etkileyici eseri ‘Yeğeninin Ölü Bedenine Sarılan Filistinli Kadın’ oldu. Bu fotoğraf, insan ruhunu derinden etkileyen bir hikayeyi aynı zamanda içinde barındırıyor. Bu hikaye hepimizin malumu Gazze’nin hikayesi” dedi. “Yılın Fotoğrafı” ödülünü kazanan Reuters foto muhabiri Mohammed Salem oldu. Törene katılamayan Salem, Gazze’den bir video mesaj gönderdi. Ödülü ise onun adına ağabeyi Suhaib Salem aldı. Toplam 10 kategoride, 32 fotoğrafçı ödül kazandı. Sergi, 23 Haziran’a kadar Rami Kütüphanesi F3 salonunda ziyaret edilebilecek. Ödül alan fotoğraflara detaylı olarak ise istanbulphotoawards.com adresinden ulaşılabilecek. İstanbul Photo Awards’un 10. yıl sergisi daha sonra New York ve Brüksel’e gidecek.




#Gazze
#Soykırım
#Sergi
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