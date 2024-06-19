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Hayat

Gel Zaman Git Zaman sergisi Baksı'da açıldı

04:00 - 19/06/2024 Wednesday
Güncelleme: 06:36 - 19/06/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Gel Zaman Git Zaman Sergisi
Gel Zaman Git Zaman Sergisi

Baksı Müzesi’nde, 85 sanatçının eserlerinin yer aldığı ‘Gel Zaman Git Zaman’ sergisi açıldı. Küratörlüğünü, müzenin kurucusu ve sanatçı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ile Ayça Okay’ın üstlendiği sergide; Bubi, Genco Gülan, Gülsün Karamustafa, Haluk Akakçe, Komet, Seçkin Pirim, Şenol Yorozlu, Mehmet Kavukçu’nun da aralarında bulunduğu 85 sanatçının eserleri yer alıyor. Müze Ana Bina’da yer alan sergi, 2025 Kasım ayına kadar ziyaret edilebilecek.


#sergi
#kültür sanat
#müze
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