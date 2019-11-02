Gelenek ve gelecek buluşuyor

ASLI GÜL

Bizler dijital dönüşümü anlamaya ve dönüşümün hızını yakalamaya çalışırken, elinde tablet ve telefonla büyüyen ultra dijital alfa nesli için hem teknolojik gelişmeleri yakalayan hem de geleneğine ve kültürüne bağlı bireylerin yetişmesine aracı olan eğitim materyallerine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor.

Bugünün çocukları için hazırlanan “Robot Lagari Eğitim Setleri” bu ihtiyacı görerek hazırlanmış bir okul öncesi eğitim seti. Okul öncesi eğitime yeni bir soluk getiriyor. Bilgi, masal ve oyun gücüyle çalışan Robot Lagari, çocukların öğrenme sürecini maceraya dönüştürüyor.

KENDİ KENDİNE ÖĞRENEN ROBOT

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Lagari, yeni üretilmiş, kendi kendine öğrenen bir robot. Anaokulunda yaşıyor ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte adım adım hayatı keşfediyor. Günlük hayatta kolayca yaptığımız birçok şey, Lagari için yeni bir macera. Kimi zaman zorlansa, başarısız olsa, sakarlıklar yapsa da gayret etmekten hiç vazgeçmiyor. Kitap sayfalarını tamamlayıp bilgi edindikçe güç topluyor. Topladığı güçleri yapacağı uzay keşfi gezisinde kullanmak için biriktiriyor.

Mavi Uçurtma Yayınları’nın okuyucuyla buluşturduğu, alanında uzman eğitimciler tarafından hazırlanan “Lagari ve Değerli Arkadaşları (4+ yaş)” ve “Lagari ile Adım Adım Öğreniyorum (5+ yaş)” okul öncesi eğitim setleri, eğitimcilere ve ailelere gelenek ile geleceği buluşturan yepyeni bir eğitim perspektifi sunuyor. Çocuklar bir yandan kodlama ve steam çalışması yaparken bir yandan Temel ile fındık, Fadime ile çay topluyor; büyük ve küçük kavramını “Urfa Balıklı Göl’de” öğreniyor, hastalar için robot kol tasarlıyor, aşureleri mahalledeki komşulara götüren çizgi çalışmaları yapıyor.

Robo Lagari eğitim setleri, “Değerler Eğitimi” alanında da oldukça iddialı. Çocukların ahlaki gelişimini desteklemek amacıyla yıllar süren araştırmalar sonucunca ortaya konulan özgün “Değerler Eğitimi Programı” sade ve anlaşılır bir anlatımla eğitimcilere ve ailelere rehberlik ediyor. Her değer, alıştırma sayfaları, hikâyeler ve oyunlarla pekiştiriliyor. “Değerler Eğitimi Programı” ile MEB müfredatının temel felsefesi olan sarmal bir yöntem ışığında tüm derslerde bütünleşik olarak işleniyor.

REKLAM

Eğitim seti ayrıca MEB müfredatına ve günlük planlara uyumlu özgün şarkılar, eğitici videolar ve bilgisayar oyunlarıyla destekleniyor.

Özenle seçilen görseller ve renkli grafikler, dokun-hisset sayfaları ve çocukların tüm duyularını harekete geçiren tasarımıyla Robot Lagari Okul öncesi Eğitim Setleri, çocukların yeni eğitim döneminde öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli bir eğitim yılı geçirmelerine imkân tanıyor.

Siz de bir gün bir yerde Robot Lagari’yi halsiz ve yorgun görürseniz lütfen hemen çocuklarla buluşturun. Yeni bir bilgi öğrenirken, birlikte oyun oynayıp masal dinlerken ne kadar mutlu olduklarını, güçlenmeye başladıklarını gözlemleyin. Kitap sayfalarında yer alan bilgi çubuklarını takip ederek ne kadar güçlendiklerini görebilirsiniz. Bizden söylemesi.