Hayat Geleneksel sanat hapsedildi
KÜLTÜR SANAT

Geleneksel sanat hapsedildi

Ölüm ve doğum arasında bir serüven vaat eden “Hiç” sergisi Teşvikiye Biriz Sanat Galerisi’nde açıldı. Hattat ve tezhip ustası Muhammed Mağ, “Sanatlarımızı, geleneği bozmadan aktarmakla vazifeliyiz. Hat, sanat camiası tarafından belediye salonlarına ve mabetlere hapsedildi” dedi.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
“Hiç” sergisi
“Hiç” sergisi

Hattat ve müzehhip Muhammed Mağ’ın “Hiç” adlı sergisi, Teşvikiye’de bulunan Biriz Sanat Galerisi’nde açıldı. Hattın kendi içindeki çizgilerini, geçmişle bağını koparmadan anlatmaya çalıştığını belirten Muhammed Mağ, “Harfin ölçüsü, Elif üç nokta, Vav’ın gözü böyledir demek gelenektir. Sanatlarımızı, geleneği bozmadan aktarmakla vazifeliyiz. Hat, sanat camiası tarafından belediye salonlarına ve mabetlere hapsedildi. Ustaların devrettiği bayrağı, daha ileriye taşımak için üzerine bir şeyler katmak gerekiyor. İnsanlar değişiyor, hayat değişiyor, beğeniler, zihinler değişiyor” dedi.

GELENEĞE BAĞLI, BAĞIMLI DEĞİL

Ahmet Cihat Sancar

On eserlik “Hiç”in insanın doğumunu ve ölümü bir son olarak görmediğimiz için yeniden doğumu anlattığını belirten sergi küratörü Ahmet Cihat Sancar, “Doğum ve ölüm dışındaki sekiz eser, hayatı temsil ediyor. Bu eserler bir daha üretilmeyecek, tek seferlik bir sergi olacak. Türk İslâm sanatlarının evrensel olduğunu izah etmeye gayret ediyoruz. Bu sergiyi, 2020 yılı boyunca yapacağımız, milli kültür sanat hamlesinin bir başlangıcı olarak görüyoruz. Hat, tezhip, çini, minyatür, kâtı, heykel, resim gibi sanatlarımız hakkında birçok şehirde konferanslar, sergiler, sempozyumlar düzenleyeceğiz” şeklinde konuşuyor. Sanatçının hat ve tezhibi buluşturan bir çizgi ustası olduğuna dikkat çeken Sancar, “Muhammed Mağ, geleneğe bağlı bir isimdir ancak geleneğe bağımlı değildir. Taklit ve tekrarı tercih etmez. Yenilikten korkmadan eser verir” diyor. Eserler, 19 Ocak 2020’ye kadar görülebilir.

Bir kimlik bırakıyoruz

Muhammed Mağ
  • Hat çalışmalarına başladığından beri çeyrek asrı geride bırakan Muhammed Mağ, sahip olduğumuz hazineyi göstermemiz gerektiğini söyledi. “Gelecek nesillere bir kimlik bırakıyoruz” diyen sanatçı, şöyle devam etti: “Ekonomi, siyaset her zaman değişebilir. Ait olduğumuz medeniyet ve kültüre herkesin sahip çıkması gerekiyor.”

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