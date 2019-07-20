Gelin ve damatlar canından bezdirdi

Yeni evlenen çiftlerin düğün fotoğrafı için uğrak yerlerinden biri olan Kuzguncuk’ta, eski bir evin kapısına asılan yazı görenleri şaşırtıyor. Evlenen çiftlerinin sürekli kapısına gelerek evinin önünde fotoğraf çektirmelerinden rahatsız olan ev sahibi, kapısına, “Burada fotoğraf çektirenler ayrılıyorlar” yazarak, fotoğraf çektirmeye gelenleri evinden uzak tutmaya çalışıyor.

Evin hemen yanındaki iş yerinde çalışan Fatma Babacan, “Kuzguncuk güzel bir yer. Renkli merdivenler ve evler var. Gelin ve damatlar ile birlikte, yakınları da buraya geliyor. Neredeyse içeriye kadar girip çekim yapıyorlar. Ev sahibi de rahatsız oluyor. Bağırıyor, çağırıyor ama ne fayda. Onun için bu yazıyı yazdı, yine de gelip çekenler oluyor" dedi.